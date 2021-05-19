Капризов подвел команду в самый важный момент. Русский форвард удалился, не оставив «Миннесоте» шансов на спасение
«Вегас» сравнял счет в серии.
«Вегас» сравнял счет в серии.
Было очень трудно предположить, что даже не героем, а супергероем первого матча серии «Вегас» — «Миннесота» станет вратарь «Голден Найтс»
К сожалению для «Вегаса» все старания Флери оказались напрасными — в овертайме гости
За 20 игровых минут гости проверили
Описывать все остальные спасения Флери в стартовом игровом отрезке смысла не имеет — их нужно смотреть. К
Кэм Тальбо на противоположном конце площадки тоже не скучал — хозяева лезли на его ворота, порою пытались буквально затолкнуть туда шайбу, но и этот опытный вратарь стоял стеной. 0:0 после первого периода и вопрос, которым начали задаваться многие болельщики — а будут ли в этой серии голы в основное время?
«Будут», — хором ответили команды после паузы в игре, перед этим выдав еще 12 сухих минут. Зато после случился настоящий взрыв. По крайней мере, по меркам этого противостояния, произошедшее выглядело именно так. Запустил карусель голов Мэтт Дамба — как это нередко бывает, тащивший все Флери в итоге не справился с довольно легким броском от синей. Правда, против
Впрочем, настроение своему киперу уже в следующей смене поправил Джонатан Маршессо — зарядил в ближнюю девятку так, что у Тальбо не было не единого шанса.
А вскоре «Миннесота» совершила две ошибки подряд. Сначала гости заработали свое первое в этом матче удаление — 2 минуты получил Йэн Коул, а затем позволили хозяйничать на собственном пятаке Алексу Таку — американский форвард такого сопернику не простил. 3 гола за 5 минут!
У «Миннесоты» были шансы спасти этот матч. Главный из них — бросок Виктора Раска, после которого шайба попала в перекладину и взмыла вверх.
Но тот же Капризов не был так хорош, как в первой игре, вдохновить команду на еще один подвиг русская звезда не смогла. В концовке, Кирилл еще и заработал удаление, сорвав команде финальный штурм и подарив дубль Таку. Впрочем, «Уайлд» и так увозят из Невады больше, чем
Артем Гаев