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10:34 (мск), источник: Sport24

Капризов подвел команду в самый важный момент. Русский форвард удалился, не оставив «Миннесоте» шансов на спасение

«Вегас» сравнял счет в серии.

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Источник: AFP 2021

Было очень трудно предположить, что даже не героем, а супергероем первого матча серии «Вегас» — «Миннесота» станет вратарь «Голден Найтс» Марк-Андре Флери. «Рыцари» выглядели безоговорочными фаворитами серии, казалось, что если кому-то из стражей ворот и придется совершать подвиги, то это будут киперы «Уайлд». Но команда Кирилла Капризова в очередной раз смогла всех удивить. Выдержав стартовый напор соперника, который на протяжении периода с небольшим был заметно лучше, «дикари» постепенно перехватили инициативу и в итоге насоздавали голевых моментов не на одну игру. Флери в основное время тащил в «режиме бога», а его спасение на российском форварде «Миннесоты» будут крутить в Америке до конца карьеры легендарного канадцы.

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К сожалению для «Вегаса» все старания Флери оказались напрасными — в овертайме гости все-таки дожали «Голден Найтс» и достаточно сенсационно повели в серии. Но еще удивительнее выглядел тот факт, что и первый второй встречи целиком и полностью остался за «Уайлд». Казалось-то, что после неприятного поражения «рыцари» попробуют просто разорвать оппонента, а вместо этого их вратарю опять пришлось творить чудеса.

За 20 игровых минут гости проверили Марка-Андре 17 раз и вполне могли снять все вопросы о победителе этого матча уже к перерыву. Чего стоит, хотя бы, один из первых их шансов этим вечером, созданный Капризовым. Русский талант выдал очередной классный пас, но на пути Ника Бонино возник 29-й номер «Вегаса».

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Описывать все остальные спасения Флери в стартовом игровом отрезке смысла не имеет — их нужно смотреть. К плей-офф 36-летний голкипер подошел в какой-то запредельной форме!

Кэм Тальбо на противоположном конце площадки тоже не скучал — хозяева лезли на его ворота, порою пытались буквально затолкнуть туда шайбу, но и этот опытный вратарь стоял стеной. 0:0 после первого периода и вопрос, которым начали задаваться многие болельщики — а будут ли в этой серии голы в основное время?

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«Будут», — хором ответили команды после паузы в игре, перед этим выдав еще 12 сухих минут. Зато после случился настоящий взрыв. По крайней мере, по меркам этого противостояния, произошедшее выглядело именно так. Запустил карусель голов Мэтт Дамба — как это нередко бывает, тащивший все Флери в итоге не справился с довольно легким броском от синей. Правда, против Марка-Андре сыграл трафик перед его воротами.

Впрочем, настроение своему киперу уже в следующей смене поправил Джонатан Маршессо — зарядил в ближнюю девятку так, что у Тальбо не было не единого шанса.

А вскоре «Миннесота» совершила две ошибки подряд. Сначала гости заработали свое первое в этом матче удаление — 2 минуты получил Йэн Коул, а затем позволили хозяйничать на собственном пятаке Алексу Таку — американский форвард такого сопернику не простил. 3 гола за 5 минут!

У «Миннесоты» были шансы спасти этот матч. Главный из них — бросок Виктора Раска, после которого шайба попала в перекладину и взмыла вверх.

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Но тот же Капризов не был так хорош, как в первой игре, вдохновить команду на еще один подвиг русская звезда не смогла. В концовке, Кирилл еще и заработал удаление, сорвав команде финальный штурм и подарив дубль Таку. Впрочем, «Уайлд» и так увозят из Невады больше, чем кто-то мог бы ожидать. Во-первых, одну победу. Во-вторых, уверенность в своих силах. А в-третьих, понимание того, что этот «Вегас» можно обыгрывать и проходить. Смотрим дальше!

Артем Гаев

Вегас Голден Найтс
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Миннесота Уайлд
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