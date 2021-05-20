Мэттьюс выиграл «Морис Ришар Трофи». Он первый игрок «Торонто», возглавивший таблицу снайперов лиги за 75 лет

По итогам регулярного чемпионата нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс выиграл приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи». В 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ этого сезона 23-летний американец забросил 41 шайбу.
Вторым в списке лучших снайперов стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (33), третьим — форвард «Чикаго Блэкхокс» Алекс Дебринкэт (32). Лучшим среди россиян стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.
Добавим, что Мэттьюс стал первым в составе «Торонто», кто выиграл «Морис Ришар Трофи» с момента основания приза (в 1999 году). Также Мэттьюс стал первым игроком «Мейпл Лифс», кто забил больше всех голов в «регулярке» с сезона-1945/46. Тогда им был Гэй Стюарт.