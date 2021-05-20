Мэттьюс выиграл «Морис Ришар Трофи». Он первый игрок «Торонто», возглавивший таблицу снайперов лиги за 75 лет

Добавим, что Мэттьюс стал первым в составе «Торонто», кто выиграл «Морис Ришар Трофи» с момента основания приза (в 1999 году). Также Мэттьюс стал первым игроком «Мейпл Лифс», кто забил больше всех голов в «регулярке» с сезона-1945/46. Тогда им был Гэй Стюарт.