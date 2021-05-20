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09:13 (мск), источник: Sport24

Мэттьюс выиграл «Морис Ришар Трофи». Он первый игрок «Торонто», возглавивший таблицу снайперов лиги за 75 лет

В ночь на 20 мая (мск) официально завершился регулярный чемпионат НХЛ. В последней игре «регулярки» «Калгари Флэймз» победил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:2.

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По итогам регулярного чемпионата нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс выиграл приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи». В 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ этого сезона 23-летний американец забросил 41 шайбу.

Вторым в списке лучших снайперов стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (33), третьим — форвард «Чикаго Блэкхокс» Алекс Дебринкэт (32). Лучшим среди россиян стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Добавим, что Мэттьюс стал первым в составе «Торонто», кто выиграл «Морис Ришар Трофи» с момента основания приза (в 1999 году). Также Мэттьюс стал первым игроком «Мейпл Лифс», кто забил больше всех голов в «регулярке» с сезона-1945/46. Тогда им был Гэй Стюарт.

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