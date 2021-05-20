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09:20 (мск), источник: Sport24

Макдэвид в третий раз выиграл «Арт Росс Трофи»

В ночь на 20 мая (мск) официально завершился регулярный чемпионат НХЛ. В последней игре «регулярки» «Калгари Флэймз» победил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:2.

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По итогам регулярного чемпионата нападающий «Эдмонтон Ойлерз» выиграл приз «Арт Росс Трофи», вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков. Макдэвид закончил сезон со 105 (33+72) очками в 56 матчах. Макдэвид выиграл гонку бомбардиров в третий раз за карьеру (ранее в сезонах-2016/17 и -2017/18).

Макдэвид обошел ближайшего преследователя и партнера по команде Леона Драйзайтля на 21 балл. Отставание по очкам от занявшего второе место игрока было самым большим впервые с сезона-1990/91, когда Уэйн Гретцки опередил на 32 очка Бретта Халла.

Вдобавок Макдэвид принял участие в 105 из 183 голов «Эдмонтона», то есть в 57,38%. Это стало новым рекордом в истории НХЛ. Прежний принадлежал Марио Лемье, который в сезоне-1988/89 поучаствовал в 57,35% голов «Питтсбург Пингвинз».

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