Макдэвид в третий раз выиграл «Арт Росс Трофи»

По итогам регулярного чемпионата нападающий «Эдмонтон Ойлерз» выиграл приз «Арт Росс Трофи», вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков. Макдэвид закончил сезон со 105 (33+72) очками в 56 матчах. Макдэвид выиграл гонку бомбардиров в третий раз за карьеру (ранее в сезонах-2016/17 и -2017/18).

Макдэвид обошел ближайшего преследователя и партнера по команде Леона Драйзайтля на 21 балл. Отставание по очкам от занявшего второе место игрока было самым большим впервые с сезона-1990/91, когда Уэйн Гретцки опередил на 32 очка Бретта Халла.

Вдобавок Макдэвид принял участие в 105 из 183 голов «Эдмонтона», то есть в 57,38%. Это стало новым рекордом в истории НХЛ. Прежний принадлежал Марио Лемье, который в сезоне-1988/89 поучаствовал в 57,35% голов «Питтсбург Пингвинз».