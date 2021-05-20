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09:49 (мск), источник: Sport24

Катастрофа Овечкина! Он забил свой 800-й гол в карьере, но все перечеркнула грубая ошибка вратаря Самсонова

Вратарь «Столичных» ошибся в овертайме и подарил победу сопернику.

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Источник: AP 2021

Перед стартом третьего матча серии между «Вашингтоном» и «Бостоном» стало известно, что в состав «Кэпиталз» возвращаются опальные Илья Самсонов и Евгений Кузнецов. Голкипер сразу же получил назначение стартера, хотя не играл с 1 мая, но здесь Самсонову немного помогла травма Крейга Андерсона, который получил небольшое повреждение и в заявку не попал. Кузнецову также немного помогла травма Ларса Эллера, которая лишила главного тренера Питера Лавиолетта возможности выбора — оставить челябинца и дальше думать о вечном из ложи прессы, или же отправлять в бой.

Предыдущий раз, когда Лавиолетт выпускал на лед вратаря, не имевшего опыта кубковых боев, и пропустившего два первых матча в серии, был датирован 2006 годом, когда тренер работал в «Каролине». Тогда его подопечный Кэм Уорд блестяще оправдал доверие, взяв «Конн Смайт Трофи», а «Ураганы» стали обладателями Кубка Стэнли, но на этот раз все оказалось не так удачно.

Вернее, поначалу все складывалось достаточно неплохо для «Вашингтона». Команда выдержала стартовый шторм, а в середине второго периода Александр Овечкин открыл счет, забив свой первый кубковый гол в нынешнем плей-офф. По совместительству он стал 800-й шайбой Овечкина за карьеру, если сплюсовать голы в регулярном чемпионате и в плей-офф. Александр стал лишь шестым хоккеистом в истории, кто достиг этой отметки, и в самом ближайшем будущем он может войти в пятерку, так как до легендарного Марка Мессье ему остается лишь 3 шайбы. Кроме этого, Овечкин догнал Стива Айзермана в списке лучших кубковых снайперов в истории (17 место).

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«Бостон» ответил на это красивейшим голом Тейлора Холла, который, получив шайбу на пятачке перед воротами Самсонова, сумел развернуться буквально на носовом платке и нанес точный бросок под перекладину.

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Ближе к концу второго периода гости снова вышли вперед усилиями своего четвертого звена, но удержать лидерство не сумели. Автор второго гола «Столичных» Ник Дауд сам же испортил себе матч, схлопотав удаление за игру высоко поднятой клюшкой, и штатный везунчик «Бостона» Брэд Маршан сравнял счет.

В первом овертайме «Вашингтон» выручил Самсонов, не давший забить Давиду Пастрняку, когда Уилсон и Бекстрем не сумели поделить шайбу между собой и допустили острую контратаку. Да и в целом, 17 сейвов за первую дополнительную двадцатиминутку — показатель более чем солидный, тем более, что «Столичные» бросили по воротам Туукки Раска в три раза меньше.

Оставалось надеяться, что во втором овертайме у «Кэпов» откроется второе дыхание, или же на помощь придет счастливый случай, но этого не произошло. А произошла настоящая катастрофа: Самсонов, вышедший за ворота, оставил шайбу защитнику Джастину Шульцу, который отвлекся в самый неподходящий момент, и не заметил, что шайба застряла в ледяной крошке у борта. Быстро подъехавший форвард «Бостона» Крейг Смит мастерски завез ее в пустой угол, выведя «Мишек» вперед в серии.

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«Такое тяжело будет забыть. Посмотрим на Андерсона в пятницу», — спрогнозировал автор Russian Machine Never Breaks Питер Хассет.

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Бостон Брюинз
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Вашингтон Кэпиталз
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