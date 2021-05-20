Овечкин эмоционально отреагировал на поражение «Вашингтона», сломав клюшку и обматерив Самсонова

После игры капитан «столичных» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на поражение: после того, как Крэйг Смит забил гол, россиянин сломал клюшку о борт. А чуть позже обматерил голкипера Илью Самсонова. Русскоязычные пользователи смогут точно понять, что именно произнес Овечкин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UZDOPRIkD7I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот собственно момент, который привел в ярость Овечкина: Самсонов, вышедший за ворота, оставил шайбу защитнику Джастину Шульцу, который отвлекся в самый неподходящий момент, и не заметил, что шайба застряла в ледяной крошке у борта. Быстро подъехавший Смит мастерски завез ее в пустой угол, выведя «Брюинз» вперед в серии.

Добавим, что Овечкин в этой игре отметился голом. Для российского хоккеиста эта шайба стала 800-й в НХЛ. Капитан «столичных» стал шестым игроком НХЛ, достигшим этой отметки. Вдобавок Овечкин сравнялся со Стивом Айзерманом, занимающим 17-е место в рейтинге снайперов Кубка Стэнли. Также Александр вышел на 2-е место по очкам в плей-офф среди левых форвардов.

Счет в серии стал 2−1 в пользу «Бостона». Следующий матч команды проведут 22 мая в Бостоне, начало — в 01:30 мск.