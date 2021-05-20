«Эдмонтон» с Куликовым проиграл «Виннипегу» в 1-й игре серии плей-офф
В ночь на 20 мая (мск) состоялся третий матч 1-го раунда
В ночь на 20 мая (мск) состоялся третий матч 1-го раунда
В составе победителей по голу забили Такер Пулман, Доминик Тонинато, Кайл Коннор и Блейк Уилер. Автором единственной заброшенной шайбы «Ойлерз» стал Ессе Пульюярви.
Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «-1».
Счет в серии стал 1−0 в пользу «Виннипега». Следующий матч команды проведут 22 мая.