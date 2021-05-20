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09:57 (мск), источник: Sport24

«Эдмонтон» с Куликовым проиграл «Виннипегу» в 1-й игре серии плей-офф

В ночь на 20 мая (мск) состоялся третий матч 1-го раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой «Джетс» со счетом 4:1.

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В составе победителей по голу забили Такер Пулман, Доминик Тонинато, Кайл Коннор и Блейк Уилер. Автором единственной заброшенной шайбы «Ойлерз» стал Ессе Пульюярви.

Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «-1».

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Виннипега». Следующий матч команды проведут 22 мая.

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Эдмонтон Ойлерз
1:4
0:0, 1:1, 0:3
Виннипег Джетс
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