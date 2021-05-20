Русского хоккеиста провоцировали на драку в Америке. Свечников сдержался и отдал шикарный голевой пас!
Уроки от Овечкина не прошли даром.
Уроки от Овечкина не прошли даром.
Перед стартом серии между «Каролиной» и «Нэшвиллом» не было недостатка в разговорах относительно одного из лидеров «Ураганов» Андрея Свечникова. Его называли хоккеистом, который разочаровал, который провел регулярный чемпионат ниже своего уровня, и которому нужно реабилитироваться в
В первом матче против «Нэшвилла» он отметился голом в пустые ворота, во втором стал автором прекрасной передачи на Себастьяна Ахо. Дело было в середине первого периода, когда хоккеисты «Харрикейнз» играли в большинстве, и россиянин вывел финского партнера на финальный бросок при помощи эффектного диагонального паса. Этот гол оказался для подопечных Рода Бриндамора победным, поскольку «Хищники» так и не смогли пробить голкипера хозяев Алекса Недельковича.
Во втором периоде у Свечникова почти получилось поучаствовать в драке и приблизиться, тем самым, к оформлению
Перед самым вторым перерывом Свечникова снова пытались спровоцировать. Защитник «Предаторз» Маттиас Экхольм задирал россиянина после остановки игры, и если поначалу Андрей просто улыбался шведу, то под конец уже был готов кинуться на обидчика, но тут снова вовремя вмешался линейный арбитр.
Главная драка в этом матче случилась без участия Свечникова, хотя это было бы правильнее назвать избиением, а может быть — и хулиганством. Игрок «Нэшвилла» Мэтт Беннинг нанес 5−7 ударов в голову Джордану Мартинуку, когда тот уже лежал на льду и ничем не мог ответить. Удивительно, но арбитры никак не отреагировали на это происшествие, и оба хоккеиста получили по две минуты. Выходит, не зря в адрес Джорджа Парроса, который руководит департаментом безопасности, было выпущено столько критических стрел — результатом такого эпизода вполне могло быть сотрясение мозга.
«Каролина» выиграла и повела в серии 2−0, но «Нэшвилл» дал понять, что просто так не уступит и будет стараться сыграть как можно жестче.
«В первом раунде всегда много таких стычек. Это нормально», — спокойно сказал Бриндамор после игры.
«Команде надо просто пройти через это, не обращать внимания. Раньше “Ураганы” начинали нервничать, когда сталкивались с таким судейством», — добавил местный журналист из Raleigh News& Observer Люк Декок.