«Колорадо» увеличил отрыв в серии с «Сент-Луисом» в плей-офф, у Тарасенко «-3»
В ночь на 20 мая (мск) состоялся второй матч 1-го раунда
В ночь на 20 мая (мск) состоялся второй матч 1-го раунда
В составе победителей
У «Блюз» отличились Самуэль Бле, Брэйден Шенн и Майк Хоффман. Нападающий Иван Барбашев результативными действиями не отличился, Владимир Тарасенко завершил матч с показателем полезности «-3».
Счет в серии стал 2−0 в пользу «Колорадо». Третий матч состоится 22 мая, начало — в 04:30 мск.