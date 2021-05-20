«Колорадо» увеличил отрыв в серии с «Сент-Луисом» в плей-офф, у Тарасенко «-3»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bAWhjxH6E_c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей хет-триком отметился Натан Маккиннон. На счету Йоонаса Донского дубль, еще одна шайба в активе Брэндона Саада. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрал.

У «Блюз» отличились Самуэль Бле, Брэйден Шенн и Майк Хоффман. Нападающий Иван Барбашев результативными действиями не отличился, Владимир Тарасенко завершил матч с показателем полезности «-3».

Счет в серии стал 2−0 в пользу «Колорадо». Третий матч состоится 22 мая, начало — в 04:30 мск.