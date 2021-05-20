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10:16 (мск), источник: Sport24

«Колорадо» увеличил отрыв в серии с «Сент-Луисом» в плей-офф, у Тарасенко «-3»

В ночь на 20 мая (мск) состоялся второй матч 1-го раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 6:3.

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В составе победителей хет-триком отметился Натан Маккиннон. На счету Йоонаса Донского дубль, еще одна шайба в активе Брэндона Саада. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрал.

У «Блюз» отличились Самуэль Бле, Брэйден Шенн и Майк Хоффман. Нападающий Иван Барбашев результативными действиями не отличился, Владимир Тарасенко завершил матч с показателем полезности «-3».

Счет в серии стал 2−0 в пользу «Колорадо». Третий матч состоится 22 мая, начало — в 04:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш
6:3
2:0, 1:1, 3:2
Сент-Луис Блюз
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