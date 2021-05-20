«Из года в год виноваты все, кроме него». Болельщики в Америке обсуждают гнев Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» невероятно обидным образом проиграл третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ, 1−2). Исход встречи решили несогласованные действия двух игроков столичной команды — голкипера Ильи Самсонова и защитника Джастина Шульца. На шестой минуте второго овертайма Самсонов решил оставить шайбу своему игроку обороны за воротами, однако шайба в итоге досталась не Шульцу, а форварду «Бостона» Крэйгу Смиту, который умело переиграл Илью броском из-за ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UZDOPRIkD7I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пропущенная в овертайме шайба вызвала настоящий гнев капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Российский форвард находился на скамейке запасных своей команды и эмоционально отреагировал на случившееся, сломав клюшку об борт. Рядом с ним на скамейке был и его соотечественник Евгений Кузнецов, который, испугавшись, успел лишь прикрыть лицо рукой. После этого Овечкин, уже выйдя на лёд, сделал несколько крайне эмоциональных выкриков в сторону Самсонова. «Чемпионат» изучил реакцию американских болельщиков на выплеск эмоций российской звезды.

«Капитан не имеет права орать на своего партнёра по команде перед телевизионными камерами. Некрасивый поступок Овечкина. Самсонов — причина, по которой “Вашингтон” доиграл до второго овертайма», — уверен болельщик Дэн Карсон. И с его словами сложно не согласиться, ведь в первом дополнительном периоде российский вратарь отразил 17 бросков за 20 минут игрового времени.

«Вратари “Вашингтона” в этой серии часто выручают ужасно играющих защитников этой команды. Как фанат “Бостона”, перед четвёртым матчем я пребываю в ужасе от вида разгневанного Овечкина», — уверен болельщик «Брюинз» Джон Олдс.

«Овечкин должен уйти из команды. Не надо переподписывать контракт, езжай в Россию», — категоричен фанат с ником Крис.

«Вратарь пропустил две шайбы за четыре с лишним периода и получает по шапке от хоккеиста, который никогда не забивал в овертайме матча плей-офф. За 16 лет. Ни одного раза. Это путь Александра Овечкина. Из года в год виноваты все, кроме него», — написано в «твиттере» Body Count Dooku.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/V2PNfWhF_XE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Овечкин наорал на своего вратаря (да, с его стороны это был плохой эпизод). Вот только в первом овертайме вас перебросали 17:5. Скажите спасибо, что дошли до второго овертайма», — полагает Остин Кэллавэй.

«Овечкин орёт на вратаря своей команды через несколько секунд после того, как тот пропустил победный гол в игре, в которой сделал 40 сейвов, в том числе 17 в первом овертайме. Какой лидер», — вторит предыдущему автору Джош Роунтри.

«Александр Овечкин только что сорвался на собственного вратаря, покидающего лёд после грубой ошибки и тяжёлого поражения. Это его черта характера, которая присуждает Сидни Кросби однозначную и необсуждаемую победу в споре — “Ови против Сида”. Что ты за капитан и товарищ по команде, если совершаешь такой поступок?» — в болельщицком «твиттере» «Питтсбурга» Pens Report не упустили возможности напомнить о величии Кросби, комментируя срыв Овечкина.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="291d7c73-3d8c-50c8-9f6c-98933c7f2b1e"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/980337383426497/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, нашлись болельщики, которые поддержали гнев Овечкина. «Он имеет полное право орать на Самсонова и Шульца. Они допустили огромную ошибку даже для первого матча сезона, не говоря уже о втором овертайме в игре плей-офф», — считает фанат столичных с ником Конор.

Что касается официальных лиц столичной команды, то они поддержали допустившего роковую ошибку Самсонова. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, почему выбрал Илью основным голкипером на третий матч серии, а также прокомментировал действия вратаря и защитника Шульца, приведшие к голу.

«Почему я поставил Самсонова? Потому что он был нашим вратарем на протяжении всего сезона. Он и Ванечек были теми двумя парнями, которые привели нас сюда. Наш выбор заключался ещё и в том, чтобы дать отдых Крэйгу Андерсону.

Гол «Бостона» в овертайме после недопонимания Шульца и Самсонова? Похоже, что один из них решил сыграть, оставив шайбу за воротами, а другой собирался выходить из зоны. Просто небольшое недопонимание. Игра уже позади. Думаю, что Самсонов провёл чертовски хороший матч, — цитирует Лавиолетта журналистка Washington Post Саманта Пелл в «Твиттере».