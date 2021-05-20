«Из года в год виноваты все, кроме него». Болельщики в Америке обсуждают гнев Овечкина
Капитан «Вашингтона» был вне себя от ярости после поражения от «Бостона», однако многие не одобрили его срыв на Самсонова.
Капитан «Вашингтона» был вне себя от ярости после поражения от «Бостона», однако многие не одобрили его срыв на Самсонова.
«Вашингтон Кэпиталз» невероятно обидным образом проиграл третий матч серии первого раунда
Пропущенная в овертайме шайба вызвала настоящий гнев капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Российский форвард находился на скамейке запасных своей команды и эмоционально отреагировал на случившееся, сломав клюшку об борт. Рядом с ним на скамейке был и его соотечественник Евгений Кузнецов, который, испугавшись, успел лишь прикрыть лицо рукой. После этого Овечкин, уже выйдя на лёд, сделал несколько крайне эмоциональных выкриков в сторону Самсонова. «Чемпионат» изучил реакцию американских болельщиков на выплеск эмоций российской звезды.
«Капитан не имеет права орать на своего партнёра по команде перед телевизионными камерами. Некрасивый поступок Овечкина. Самсонов — причина, по которой “Вашингтон” доиграл до второго овертайма», — уверен болельщик Дэн Карсон. И с его словами сложно не согласиться, ведь в первом дополнительном периоде российский вратарь отразил 17 бросков за 20 минут игрового времени.
«Вратари “Вашингтона” в этой серии часто выручают ужасно играющих защитников этой команды. Как фанат “Бостона”, перед четвёртым матчем я пребываю в ужасе от вида разгневанного Овечкина», — уверен болельщик «Брюинз» Джон Олдс.
«Овечкин должен уйти из команды. Не надо переподписывать контракт, езжай в Россию», — категоричен фанат с ником Крис.
«Вратарь пропустил две шайбы за четыре с лишним периода и получает по шапке от хоккеиста, который никогда не забивал в овертайме матча
«Овечкин наорал на своего вратаря (да, с его стороны это был плохой эпизод). Вот только в первом овертайме вас перебросали 17:5. Скажите спасибо, что дошли до второго овертайма», — полагает Остин Кэллавэй.
«Овечкин орёт на вратаря своей команды через несколько секунд после того, как тот пропустил победный гол в игре, в которой сделал 40 сейвов, в том числе 17 в первом овертайме. Какой лидер», — вторит предыдущему автору Джош Роунтри.
«Александр Овечкин только что сорвался на собственного вратаря, покидающего лёд после грубой ошибки и тяжёлого поражения. Это его черта характера, которая присуждает Сидни Кросби однозначную и необсуждаемую победу в споре — “Ови против Сида”. Что ты за капитан и товарищ по команде, если совершаешь такой поступок?» — в болельщицком «твиттере» «Питтсбурга» Pens Report не упустили возможности напомнить о величии Кросби, комментируя срыв Овечкина.
Впрочем, нашлись болельщики, которые поддержали гнев Овечкина. «Он имеет полное право орать на Самсонова и Шульца. Они допустили огромную ошибку даже для первого матча сезона, не говоря уже о втором овертайме в игре плей-офф», — считает фанат столичных с ником Конор.
Что касается официальных лиц столичной команды, то они поддержали допустившего роковую ошибку Самсонова. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, почему выбрал Илью основным голкипером на третий матч серии, а также прокомментировал действия вратаря и защитника Шульца, приведшие к голу.
«Почему я поставил Самсонова? Потому что он был нашим вратарем на протяжении всего сезона. Он и Ванечек были теми двумя парнями, которые привели нас сюда. Наш выбор заключался ещё и в том, чтобы дать отдых Крэйгу Андерсону.
Гол «Бостона» в овертайме после недопонимания Шульца и Самсонова? Похоже, что один из них решил сыграть, оставив шайбу за воротами, а другой собирался выходить из зоны. Просто небольшое недопонимание. Игра уже позади. Думаю, что Самсонов провёл чертовски хороший матч, — цитирует Лавиолетта журналистка Washington Post Саманта Пелл в «Твиттере».
«Сегодня вклад Самсонова в нашу игру был огромен. Нечего добавить по сегодняшней игре, могу лишь сказать, что не нужно вешать нос, “Вашингтон” может играть гораздо лучше. Если бы Самсонов не стоял на голове в этом матче, то нас бы не было во втором овертайме», — сказал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.