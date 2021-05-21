Бобровский восстал из пепла. Вернулся из запаса по ходу безнадежного матча и за волосы вытащил команду

Перед началом серии «Тампа Бэй» — «Флорида» многие журналисты подавали ее не только через противостояние двух команд из самого солнечного штата Америки, но и как дуэль лучших российских голкиперов. Однако уже после тотальной веселухи в первом матче с блэкджеком, кучей заброшенных шайб и потасовок главный тренер «Пантерз» Джоэль Кенневилль усадил Сергея Бобровского в запас, и Андрею Василевскому пришлось воевать не с 10-миллионным соотечественником, а с копеечным Крисом Дриджером, который по ходу регулярки не раз отвоевывал рамку у обладателя Везины. Появление канадца в рамке не спасло «Флориду» от второго поражения, но перед третьим матчем старик Кью не стал менять голкипера и еще за несколько часов до стартового вбрасывания объявил, что Бобровский вновь останется на скамейке.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c172264362ca7370e147" data-vnd="c172264362ca7370e147" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c172264362ca7370e147" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

И первая игра на «Амали Арене» начиналась для «Пантер» просто идеально. Уже на пятой минуте Сэм Беннетт замкнул на дальней штанге классную проникающую передачу от Джонатана Юбердо, а через несколько смен после гола Радко Гудаса «Тампа» и вовсе горела 0:2, уйдя на перерыв слегка потерянной.

Только не прошло и половины второй двадцатиминутки, как хозяева не просто сравняли усилиями Энтони Сирелли и Росса Колмана, но и на кураже воткнули «любимым» соседям третью — Райан Макдона перехватил в средней зоне рискованную диагональ Маркуса Нутиваары, улетел с партнерами в контратаку и мгновенно организовал гол для Стивена Стэмкоса.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="291d7c73-3d8c-50c8-9f6c-98933c7f2b1e"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/980337383426497/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

По-хорошему, после шайбы своего капитана «Молнии» должны были добивать подсевшего соперника. Однако команда Кенневилля окончательно в коматозное состояние не впала, сумев достаточно быстро сравнять в большинстве. А вот дальше началась практически та же самая перестрелка, которую мы видели в первом матче. Правда, без того же количества грубости и жести.

Читайте также Гол Капризова вошел в десятку лучших по итогам регулярного чемпионата НХЛ

Казалось бы, «Флорида» после двух подряд удалений, которые последовательно реализовали Пойнт и Киллорн, со второй попытки должна была окончательно и бесповоротно отправиться спать. Но и в этой ситуации «Пантеры» не сложили лапки и взяли себя за шкирку. Со старта третьего периода в воротах гостей ожидаемо появился Бобровский, который в итоге отыграл очень уверенно и не пропустил, и вместе с россиянином на лед вышла совершенно другая команда.

Сначала «Флорида» показала, что у нее тоже все в порядке с большинством, и с помощью рикошета от Патрика Хорнквиста на пятачке в четвертый раз за игру огорчила Василевского. А за три минуты до сирены команду Бобровского спас другой швед — Густав Форслинг, отправив шайбу в домик воспитаннику «Салавата Юлаева».

После такого парни Кенневилля попросту не имели права проиграть такой матч. В третьей двадцатиминутке «Флорида» больше чем в два раза перебросала «Тампу» и в идеальном мире должна была еще в основное время дожимать хозяев, но в итоге завершила камбэк в овертайме. Причем начинать его гостям пришлось в меньшинстве из-за удаления Энтони Дюклера. И как же красиво, что исход игры решил нападающий четвертого звена Райан Ломберг, закрепившийся в НХЛ только в 26 лет. Причем забил канадец, когда на льду у «Болтс» был не кто-нибудь, а Виктор Хедман, не сумевший прервать голевой пас Фрэнка Ватрано.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KOW4f4NLN4w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И кажется, что такие серии должны заканчиваться исключительно в семи матчах. Поздравления всем, кто продрал глаза этой ночью и выбрал хоккей вместо сна.