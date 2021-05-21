Бобровский восстал из пепла. Вернулся из запаса по ходу безнадежного матча и за волосы вытащил команду
«Флорида», пропустив 5 шайб за период, вырвала матч у «Тампы» (6:5 ОТ) и сократила счет в серии (1−2).
«Флорида», пропустив 5 шайб за период, вырвала матч у «Тампы» (6:5 ОТ) и сократила счет в серии (1−2).
Перед началом серии «Тампа Бэй» — «Флорида» многие журналисты подавали ее не только через противостояние двух команд из самого солнечного штата Америки, но и как дуэль лучших российских голкиперов. Однако уже после тотальной веселухи в первом матче с блэкджеком, кучей заброшенных шайб и потасовок главный тренер «Пантерз» Джоэль Кенневилль усадил Сергея Бобровского в запас, и Андрею Василевскому пришлось воевать не с 10-миллионным соотечественником, а с копеечным Крисом Дриджером, который по ходу регулярки не раз отвоевывал рамку у обладателя Везины. Появление канадца в рамке не спасло «Флориду» от второго поражения, но перед третьим матчем старик Кью не стал менять голкипера и еще за несколько часов до стартового вбрасывания объявил, что Бобровский вновь останется на скамейке.
И первая игра на «Амали Арене» начиналась для «Пантер» просто идеально. Уже на пятой минуте Сэм Беннетт замкнул на дальней штанге классную проникающую передачу от Джонатана Юбердо, а через несколько смен после гола Радко Гудаса «Тампа» и вовсе горела 0:2, уйдя на перерыв слегка потерянной.
Только не прошло и половины второй двадцатиминутки, как хозяева не просто сравняли усилиями Энтони Сирелли и Росса Колмана, но и на кураже воткнули «любимым» соседям третью — Райан Макдона перехватил в средней зоне рискованную диагональ Маркуса Нутиваары, улетел с партнерами в контратаку и мгновенно организовал гол для Стивена Стэмкоса.
Казалось бы, «Флорида» после двух подряд удалений, которые последовательно реализовали Пойнт и Киллорн, со второй попытки должна была окончательно и бесповоротно отправиться спать. Но и в этой ситуации «Пантеры» не сложили лапки и взяли себя за шкирку. Со старта третьего периода в воротах гостей ожидаемо появился Бобровский, который в итоге отыграл очень уверенно и не пропустил, и вместе с россиянином на лед вышла совершенно другая команда.
Сначала «Флорида» показала, что у нее тоже все в порядке с большинством, и с помощью рикошета от Патрика Хорнквиста на пятачке в четвертый раз за игру огорчила Василевского. А за три минуты до сирены команду Бобровского спас другой швед — Густав Форслинг, отправив шайбу в домик воспитаннику «Салавата Юлаева».
После такого парни Кенневилля попросту не имели права проиграть такой матч. В третьей двадцатиминутке «Флорида» больше чем в два раза перебросала «Тампу» и в идеальном мире должна была еще в основное время дожимать хозяев, но в итоге завершила камбэк в овертайме. Причем начинать его гостям пришлось в меньшинстве
И кажется, что такие серии должны заканчиваться исключительно в семи матчах. Поздравления всем, кто продрал глаза этой ночью и выбрал хоккей вместо сна.
Иван Богун