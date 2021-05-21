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10:04 (мск), источник: Sport24

Жуткая травма звезды НХЛ! От удара коленом в голову Таварес потерял сознание прямо на льду, по его лицу текла кровь

Хоккеиста госпитализировали, но, к счастью, все обошлось.

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Источник: Reuters

«Торонто» против «Монреаля» в плей-офф — настоящая музыка для истинных поклонников хоккея. Две самых известных хоккейных франшизы в мире сошлись в первом раунде плей-офф, и за это стоит благодарить пандемию и измененный формат турнира.

«Это будет настоящая война! Если необходимо будет действовать подло, мы будем действовать подло. Это будет на протяжении всей серии. Если надо будет физически жестко играть против лидеров соперника, мы будем прессовать их все 60 минут», — такую речь задвинул перед стартом первой игры нападающий «Монреаля» Джош Андерсон.

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Стоит признать, что слова у «Канадиенс» не разошлись с делом, но вышло все не столько жестко, сколько страшновато. В середине первого периода произошел эпизод, который может изменить весь сценарий серии, поскольку из строя оказался выведен центрфорвард «Торонто» Джон Таваерс — одна из главных звезд «Мэйпл Лифс». Владея шайбой в средней зоне, он попал под силовой прием защитника Бена Шиаро, который не выглядел грубым, но затем на пути Тавареса оказался Кори Перри, который не успел уйти от столкновения. Удар коленом пришелся Таваресу в лицо, и после этого игрок «Торонто» начал терять сознание. К игроку подбежали клубные врачи, и при попытке проверить его состояние форвард снова начал заваливаться на лед, что шокировало буквально всех.

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Тавареса на носилках отправили в госпиталь, а свое отношение к произошедшему выразил даже «Монреаль».

«Мы обеспокоены ужасной трагедией с Джоном Таваресом, все наши лучшие мысли обращены к нему. Мы хотели бы пожелать ему скорейшего выздоровления», — написала пресс-служба «Канадиенс» в своем «твиттере».

К счастью, покидая лед на носилках, Таварес пришел в себя — худших последствий удалось избежать. Игрок может сам говорить, но пока останется в госпитале, и его участие в дальнейших матчах серии находится под большим вопросом.

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После того, как центрфорвард «Кленовых Листьев» покинул площадку, встал вопрос о том, как наказать виновника травмы Перри. Он ни разу не относится к категории грубых хоккеистов, и в недавнем прошлом был великолепным снайпером, но оставить произошедшее совсем без возмездия было бы просто неправильно. В итоге было принято удивительное решение — случилась драка, в которой Перри абсолютно сознательно не нанес ни одного удара.

Его соперником был Ник Фолиньо — харизматичный нападающий, недавно прибывший в «Торонто» из «Коламбуса». Они договорились о драке и с Перри, и с арбитрами (!) — очевидно, что форвард «Монреаля» не возражал против такого наказания в свой адрес.

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По признанию игроков «Мэйпл Лифс», результат матча после травмы Тавареса отошел на второй план, и эту встречу они, в итоге, проиграли.

Уверен, что «Канадцы» в такой ситуации поступили бы так же. Как было не ответить? Наш капитан лежал на льду. Удар не был грубым, но драка в такой ситуации снимает все вопросы. Перри — большой мальчик. Его поступок позволил нам всем вернуться и поиграть в хоккей. А больше всего меня расстроило то, что мы не выиграли ради Джона сегодня.
Ник Фолиньо
нападающий «Торонто»

«Я чувствовал себя плохо, очень неудобно. Это очень неудачное столкновение. Драка с Фолиньо? Ник просто подошел и сказал: “Давай уладим это прямо сейчас”. Я сделал то, что и должен был сделать. Все понимали, что травма была нанесена неумышленно», — прокомментировал эпизод Кори Перри.

Но за свое бездействие в драке он уже получил приличную порцию критики от требовательных болельщиков «Монреаля». Похоже, эта всеканадская битва и в самом деле готова обернуться войной.

Максим Замятин

Торонто Мэйпл Ливз
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
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