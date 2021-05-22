Овечкин все ближе к сборной России! Он жестко колотил соперников, сломал клюшку, забил гол, но все равно проиграл

После драмы в овертайме третьего матча серии, когда дикая ошибка имени Самсонова и Шульца подарила победу «Бостону», «Вашингтону» требовалось успокоиться. Крик Овечкина на своего соотечественника-вратаря был по-человечески понятен, а сам Илья говорил, что в раздевалке его все поддержали. Вероятно, именно поэтому наставник «Столичных» Питер Лавиолетт решил не экспериментировать и отправить Самсонова в ворота с первых минут четвертого матча, хотя вполне бы мог дать старт Крейгу Андерсону, который в этот день праздновал свое 40-летие.

Сам четвертый матч серии получился для «Кэпов» просто обескураживающим — это было полное продолжение неудачного овертайма предыдущей встречи. Стало понятно, что часть хоккеистов «Вашингтона» выходят на лед с недолеченными травмами и действуют не в полую силу, а другие просто играют плохо.

Единственным, к кому, по сути, не было претензий — это Александр Овечкин. За 21 минуту, проведенную на площадке, он успел забить, четыре раза бросить в створ и еще 6 раз его выстрел был заблокирован. Кроме этого, капитан «Столичных» сделал 6 силовых приемов, став самым активным в своей команде по этому показателю.

Его зубодробительный «хит» на Брэде Маршанде в начале третьего периода был своеобразным криком отчаяния. Овечкин по правилам сбил соперника с ног, да так, что у того слетел с головы шлем, но к тому моменту «Столичные» уже «горели» с дефицитом в три шайбы, и команде нужны были хоть какие-то эмоции, чтобы попытаться взбодриться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3PUFwVH6tCU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам же Овечкин и предпринял действенные меры по сокращению отставания, забив фирменный гол в большинстве. Мощнейший выстрел в касание с вершины левого круга — это настоящая классика имени Ови, а на этот раз особую эффектность моменту придала клюшка, сломавшаяся во время броска. Это не помешало Александру забить, но, возможно, слегка дезориентировало вратаря «Бостона» Туукку Раска.

Увы, но голевой порыв Овечкина никто из партнеров поддержать не смог, а «Вашингтону» в целом сильно не хватало игровой дисциплины. Одним из ярких проявлений этого стала игра защитника Дмитрия Орлова, который во втором периоде опасно ударил своего коллегу по амплуа из «Брюинз» Кевана Миллера. Удар не пришелся по голове, но Миллер ударился головой о лед при падении и не смог доиграть матч — его доставили в больницу. Игра Орлова вполне заслуживает дополнительного внимания со стороны дисциплинарного комитета, а арбитры во время матча выписали ему двойной малый штраф.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K_SMKg-EwqM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А что же Самсонов, на которого так орал Овечкин после ляпа в предыдущем матче? Вратарь был в полном порядке и давал «Вашингтону» шанс выиграть. 33 сейва после 37 бросков — показатель вполне достойный, тем более, что количество опасных моментов у его ворот иногда просто зашкаливало, а сам он в одном из эпизодов достаточно продолжительное время играл в меньшинстве без клюшки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PdpnP_WBopg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ребята, мы дружно движемся в канализацию. Отставание в серии со счетом 1−3 исправить невозможно, а от такой отстающей команды, как «Вашингтон», требуется слишком многое. У Эллера травма, у Оши травма, у Карлсона — возможно, тоже. У Кузнецова был коронавирус. Кроме этого, есть повреждения у Овечкина, Бекстрема, Андерсона и Ванечека.

Но все это отговорки. Раз сел на скамейку запасных — значит, ты здоровый игрок. Сделайте же что-нибудь! Осталась ли еще надежда на нынешний плей-офф? , — задался философским вопросом автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.