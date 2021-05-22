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09:06 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» уступила «Нэшвиллу» в матче плей-офф НХЛ. Свечников отдал голевую передачу

ТАСС, 22 мая. «Нэшвилл» дома в овертайме со счетом 5:4 обыграл «Каролину» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис (5-я минута), Филип Форсберг (20), Микаэль Гранлунд (35), Райан Джохансен (46), Мэтт Дюшен (95). У «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (16), Джордан Стаал (24), Винсент Трошек (33), Брэтт Песс (57).

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал голевую передачу, набрав третье очко (один гол + две передачи) в трех матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. Он отметился результативными действиями во всех играх серии.

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин не сумел отличиться.

«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Четвертая игра состоится 23 мая (начало — 21:30 мск) в Нэшвилле. По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, «Нэшвилл» — четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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Нэшвилл Предаторз
5:4ОТ
2:1, 1:2, 1:1
Каролина Харрикейнз
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