«Каролина» уступила «Нэшвиллу» в матче плей-офф НХЛ. Свечников отдал голевую передачу
ТАСС, 22 мая. «Нэшвилл» дома в овертайме со счетом 5:4 обыграл «Каролину» в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 22 мая. «Нэшвилл» дома в овертайме со счетом 5:4 обыграл «Каролину» в третьем матче серии первого раунда
В составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис (5-я минута), Филип Форсберг (20), Микаэль Гранлунд (35), Райан Джохансен (46), Мэтт Дюшен (95). У «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (16), Джордан Стаал (24), Винсент Трошек (33), Брэтт Песс (57).
Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин не сумел отличиться.
«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Четвертая игра состоится 23 мая (начало — 21:30 мск) в Нэшвилле. По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, «Нэшвилл» — четвертое. В текущем сезоне