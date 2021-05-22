«Каролина» уступила «Нэшвиллу» в матче плей-офф НХЛ. Свечников отдал голевую передачу

В составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис (5-я минута), Филип Форсберг (20), Микаэль Гранлунд (35), Райан Джохансен (46), Мэтт Дюшен (95). У «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (16), Джордан Стаал (24), Винсент Трошек (33), Брэтт Песс (57).

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал голевую передачу, набрав третье очко (один гол + две передачи) в трех матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. Он отметился результативными действиями во всех играх серии.