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09:15 (мск), источник: ТАСС

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 22 мая. «Колорадо» на выезде со счетом 5:1 победил «Сент-Луис» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе «Колорадо» отличились Райан Грейвс (22-я минута), Алекс Ньюхук (33), Тайсон Йост (37), Брендон Саад (54), Джейти Компер (60, в пустые ворота). У «Сент-Луиса» шайбу забросил Тайлер Бозак (37).

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Это первое результативное действие россиянина в нынешнем розыгрыше плей-офф. Хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не сумели отличиться.

«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертая игра состоится 22 мая (начало — 04:30 мск) в Сент-Луисе. «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, «Сент-Луис» расположился на четвертой строчке. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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