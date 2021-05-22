Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Это первое результативное действие россиянина в нынешнем розыгрыше плей-офф. Хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не сумели отличиться.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Это первое результативное действие россиянина в нынешнем розыгрыше плей-офф. Хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не сумели отличиться.