Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ
ТАСС, 22 мая. «Колорадо» на выезде со счетом 5:1 победил «Сент-Луис» в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 22 мая. «Колорадо» на выезде со счетом 5:1 победил «Сент-Луис» в третьем матче серии первого раунда
В составе «Колорадо» отличились Райан Грейвс (22-я минута), Алекс Ньюхук (33), Тайсон Йост (37), Брендон Саад (54), Джейти Компер (60, в пустые ворота). У «Сент-Луиса» шайбу забросил Тайлер Бозак (37).
«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертая игра состоится 22 мая (начало — 04:30 мск) в