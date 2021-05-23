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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучеров получил травму в матче с «Флоридой»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды».

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Источник: AFP 2021

Россиянин получил удар клюшкой по ноге от соперника и не смог сразу подняться. Он покидал площадку, сильно хромая на левую ногу и держась за колено.

Российский форвард пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и операции.

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