Кучеров получил травму в матче с «Флоридой»

Хоккей, НХЛ, Первый раунд22.05.2021, 19:30 (МСК UTC+3)Amalie Arena, 9762 зрителя
|Джон Купер
|Джоэль Кенневилль
|Андрей Василевский
|Сергей Бобровский(Крис Дриджер)
|02:23
|Янни Гурд
|02:23
|Джонатан Юбердо
|03:00
|Энтони Чирелли(Алекс Киллорн, Эрик Чернак)
|07:24
|Янни Гурд(Михаил Сергачев, Никита Кучеров)
|07:55
|Янни Гурд
|08:49
|Джонатан Юбердо(Патрик Хернквист, Сэм Беннетт)
|16:45
|Ондржей Палат(Эрик Чернак, Никита Кучеров)
|24:27
|Энтони Дюклер
|25:41
|Алекс Киллорн(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
|27:15
|Алекс Киллорн(Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос)
|28:23
|Патрик Марун
|28:37
|Картер Верхэге
|28:56
|Эрик Чернак
|33:41
|Михаил Сергачев
|33:41
|Райан Ломберг
|35:36
|Виктор Хедман
|37:45
|Михаил Сергачев
|38:45
|Картер Верхэге(Александр Барков, Джонатан Юбердо)
|39:27
|Никита Кучеров
|44:00
|Радко Гудас
|44:47
|Никита Кучеров(Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос)
|48:23
|Ян Рутта
|49:58
|Патрик Хернквист
|50:57
|Энтони Дюклер
|56:24
|Патрик Марун
|56:24
|Патрик Хернквист
|57:05
|Командный штраф
|28
|Штрафное время
|26
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0