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22:42 (мск), источник: ТАСС

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 22 мая. «Тампа» на своей площадке победила «Флориду» со счетом 6:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей шайбы забросили Энтони Сирелли (4-я минута), Янни Гурд (8), Ондржей Палат (17), Алекс Киллорн (26, 28) и Никита Кучеров (45). У «Флориды» отличились Джонатан Юбердо (9) и Картер Верхэге (39).

Официальный сайт НХЛ

Помимо заброшенной шайбы, Кучеров отметился тремя результативными передачами. Российский нападающий пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре, в плей-офф он в четырех матчах набрал 9 (3 шайбы + 6 результативных передач) очков. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев в прошедшем матче отметился голевой передачей, а голкипер команды Андрей Василевский отразил 39 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вошел в стартовый состав, но после пяти пропущенных шайб был заменен.

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Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Тампы». Пятый матч пройдет 25 мая во Флориде. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций. «Тампа» по итогам регулярного чемпионата заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, «Флорида» стала второй.

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