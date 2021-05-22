Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в матче плей-офф НХЛ
ТАСС, 22 мая. «Тампа» на своей площадке победила «Флориду» со счетом 6:2 в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 22 мая. «Тампа» на своей площадке победила «Флориду» со счетом 6:2 в четвертом матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Энтони Сирелли (4-я минута), Янни Гурд (8), Ондржей Палат (17), Алекс Киллорн (26, 28) и Никита Кучеров (45). У «Флориды» отличились Джонатан Юбердо (9) и Картер Верхэге (39).
Помимо заброшенной шайбы, Кучеров отметился тремя результативными передачами. Российский нападающий пропустил регулярный чемпионат
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Тампы». Пятый матч пройдет 25 мая во Флориде. В текущем сезоне