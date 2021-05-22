Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в матче плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Энтони Сирелли (4-я минута), Янни Гурд (8), Ондржей Палат (17), Алекс Киллорн (26, 28) и Никита Кучеров (45). У «Флориды» отличились Джонатан Юбердо (9) и Картер Верхэге (39).

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Помимо заброшенной шайбы, Кучеров отметился тремя результативными передачами. Российский нападающий пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре, в плей-офф он в четырех матчах набрал 9 (3 шайбы + 6 результативных передач) очков. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев в прошедшем матче отметился голевой передачей, а голкипер команды Андрей Василевский отразил 39 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вошел в стартовый состав, но после пяти пропущенных шайб был заменен.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.