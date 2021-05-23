«Айлендерс» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в четвертом матче серии первого раунда
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в четвертом матче серии первого раунда
Встреча, прошедшая в пригороде
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 29 бросков. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин получил три двухминутных удаления.
Счет в серии до четырех побед стал 2−2, пятый матч состоится в Питтсбурге 24 мая.