«Айлендерс» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»

Встреча, прошедшая в пригороде Нью-Йорка, закончилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джош Бейли (29-я минута), Райан Пулок (35), Оливер Вальстрем (47) и Джордан Эберле (47). У проигравших отличился Зак Астон-Риз (58).