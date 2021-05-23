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01:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Айлендерс» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в пригороде Нью-Йорка, закончилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джош Бейли (29-я минута), Райан Пулок (35), Оливер Вальстрем (47) и Джордан Эберле (47). У проигравших отличился Зак Астон-Риз (58).

Официальный сайт НХЛ

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 29 бросков. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин получил три двухминутных удаления.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2, пятый матч состоится в Питтсбурге 24 мая.

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4:1
0:0, 2:0, 2:1
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