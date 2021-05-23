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09:11 (мск), источник: Sport24

«Торонто» с Михеевым сравнял счет в серии с «Монреалем»

В ночь на 23 мая (мск) состоялся 2-й матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 5:1.

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В составе победителей по голу забили Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Расмус Сандин, Вильям Нюландер и Александр Керфут. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев очков не набрал.

Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Еспери Котканиеми. Ассистентами выступили Йоэль Армиа и Тайлер Тоффоли. Российский защитник Александр Романов участие в матче не принимал.

Счет в серии стал 1−1. Следующий матч состоится 25 мая.

Торонто Мэйпл Ливз
5:1
1:1, 2:0, 2:0
Монреаль Канадиенс
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