«Торонто» с Михеевым сравнял счет в серии с «Монреалем»
В ночь на 23 мая (мск) состоялся 2-й матч серии первого раунда
В ночь на 23 мая (мск) состоялся 2-й матч серии первого раунда
В составе победителей по голу забили Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Расмус Сандин, Вильям Нюландер и Александр Керфут. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев очков не набрал.
Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Еспери Котканиеми. Ассистентами выступили Йоэль Армиа и Тайлер Тоффоли. Российский защитник Александр Романов участие в матче не принимал.
Счет в серии стал 1−1. Следующий матч состоится 25 мая.