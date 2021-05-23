Капризов беспомощен в борьбе за Кубок Стэнли. Русский форвард не может забить ни гола, его клуб в шаге от вылета
Вся атака «Миннесоты» выглядит ужасно.
Вся атака «Миннесоты» выглядит ужасно.
Для команды Кирилла Капризова встреча в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени была одной из самых важных в сезоне. Поначалу серия против «Вегаса» складывалась для «Миннесоты» в общем и Капризова в частности очень неплохо. В первом матче «дикари» добились победы в овертайме, а наш соотечественник, пусть и не отметился результативными баллами, но действовал строго в командных интересах: отрабатывал в обороне и раз за разом терзал защиту соперника, регулярно создавая голевые моменты. Однако следующие два матча «Уайлд» проиграли: и если во второй встрече этого противостояния вина Капризова вполне очевидна — он заработал удаление на последних минутах и сорвал финальный штурм своей команды, то в третьем матче русский форвард отметился шикарной голевой передачей на Райана Хартмана. Но для победы этого оказалось недостаточно.
Представить, что «Вегас» допустит камбэк команды Дина Эвасона со счета 1:3 в серии, практически невозможно: по игре в обороне «Голден Найтс» являются одной из самых строгих и системных команд лиги, поэтому единственный шанс «Уайлд» задержаться в этом розыгрыше Кубка Стэнли крылся в четвертом матче.
Первый тревожный звоночек для команды Дина Эвасона прозвучал в середине первого периода: «Вегасу» удалось молниеносно пройти среднюю зону, а Николя Руа хлестким броском открыл счет в матче.
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Во втором периоде игра чуть успокоилась: команды поочередно атаковали, но
После очередной пропущенной шайбы «Миннесоте» был необходим быстрый гол, чтобы окончательно не потерять всякие надежды на спасение этой встречи. И такой шанс команде Капризова предоставил сам соперник: Зак Уайтклауд сфолил на Заке Паризе и заработал 4 минуты штрафа. В идеале «Уайлд» с помощью удаления молодого защитника могли и вовсе сравнять счет, но по такой игре команде Дина Эвасона было важно забросить хотя бы одну шайбу. Однако «дикари» не только всухую откатали 4 минуты в большинстве, но и умудрились пропустить третью шайбу: после ошибки Мэтта Дамбы Марк Стоун убежал на рандеву с Тальбо и эффектно переиграл голкипера «Миннесоты».
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Что касается Кирилла Капризова, то главная звезда «Уайлд» провела абсолютно невзрачный матч и была незаметна. Даже если шайба и доходила до нашего форварда, то оборона «Голден Найтс» не позволяла ему создать
Тем не менее, в старании Кириллу трудно отказать: в одном из эпизодов он отчаянно боролся за шайбу, но защитник «рыцарей» Николас Хаг попал клюшкой по лицу русского форварда и разбил ему нос.
«Миннесота» в целом смотрелась беспомощно в атаке: в третьем периоде команда Дина Эвасона имела явное преимущество и большую часть времени провела в зоне соперника, но никаких дивидендов из этого извлечь не смогла. «Уайлд» ничего не могли противопоставить организованной обороне «Вегаса», которая выжимала соперника на периметр и не пускала на пятак.
За 4 минуты до окончания основного времени матча Дин Эвасон заменил Тальбо шестым полевым игроком, но это лишь привело к дублю Руа, поразившего пустые ворота хозяев.
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