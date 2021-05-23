Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Великобритания
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Норвегия
Италия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швеция
Беларусь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Казахстан
Финляндия
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
51
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Дания
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Канада
США
Хоккей. НХЛ
21:30
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
22.05
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22.05
Чехия
Швейцария
25
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22.05
Латвия
Казахстан
Б
23
Все события
Фоторепортажи
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
09:29 (мск), источник: Sport24

Капризов беспомощен в борьбе за Кубок Стэнли. Русский форвард не может забить ни гола, его клуб в шаге от вылета

Вся атака «Миннесоты» выглядит ужасно.

Наверх
Источник: AP 2021

Для команды Кирилла Капризова встреча в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени была одной из самых важных в сезоне. Поначалу серия против «Вегаса» складывалась для «Миннесоты» в общем и Капризова в частности очень неплохо. В первом матче «дикари» добились победы в овертайме, а наш соотечественник, пусть и не отметился результативными баллами, но действовал строго в командных интересах: отрабатывал в обороне и раз за разом терзал защиту соперника, регулярно создавая голевые моменты. Однако следующие два матча «Уайлд» проиграли: и если во второй встрече этого противостояния вина Капризова вполне очевидна — он заработал удаление на последних минутах и сорвал финальный штурм своей команды, то в третьем матче русский форвард отметился шикарной голевой передачей на Райана Хартмана. Но для победы этого оказалось недостаточно.

В этой связи четвертая игра серии для «Миннесоты» была важна как воздух: в случае поражения первый плей-офф НХЛ в карьере Кирилла мог закончиться очень быстро.

Представить, что «Вегас» допустит камбэк команды Дина Эвасона со счета 1:3 в серии, практически невозможно: по игре в обороне «Голден Найтс» являются одной из самых строгих и системных команд лиги, поэтому единственный шанс «Уайлд» задержаться в этом розыгрыше Кубка Стэнли крылся в четвертом матче.

Первый тревожный звоночек для команды Дина Эвасона прозвучал в середине первого периода: «Вегасу» удалось молниеносно пройти среднюю зону, а Николя Руа хлестким броском открыл счет в матче.

Не прошло и минуты, как хозяева организовали оперативный ответ: Фолиньо шикарно закрыл обзор Марку-Андре Флери, а Эрикссон Эк забросил третью шайбу в этом плей-офф. Но с этим фактом решил поспорить тренерский штаб «рыцарей», взяв челлендж на помеху вратарю. И после видеопросмотра судейский корпус подтвердил опасения Питера Дебура и его коллег, отменив шайбу «Уайлд».

Во втором периоде игра чуть успокоилась: команды поочередно атаковали, но по-настоящему опасные голевые моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки. Как и в первом периоде, голевое молчание прервал «Вегас»: Алекс Так словно скоростной поезд промчался меж двух защитников соперника и не оставил шансов Тальбо — 2:0.

После очередной пропущенной шайбы «Миннесоте» был необходим быстрый гол, чтобы окончательно не потерять всякие надежды на спасение этой встречи. И такой шанс команде Капризова предоставил сам соперник: Зак Уайтклауд сфолил на Заке Паризе и заработал 4 минуты штрафа. В идеале «Уайлд» с помощью удаления молодого защитника могли и вовсе сравнять счет, но по такой игре команде Дина Эвасона было важно забросить хотя бы одну шайбу. Однако «дикари» не только всухую откатали 4 минуты в большинстве, но и умудрились пропустить третью шайбу: после ошибки Мэтта Дамбы Марк Стоун убежал на рандеву с Тальбо и эффектно переиграл голкипера «Миннесоты».

За несколько секунд до выхода Уайтклауда со скамейки штрафников у хозяев возник идентичный момент: Эрикссон Эк убегал «один на один» с Марком-Андре Флери, но один из лучших киперов лиги свою команду в этом эпизоде выручил. И в этом заключалась разница между «Вегасом» и «Миннесотой»: если парни Питера Дебура выжимали из голевых моментов максимум, то хозяева в этом матче были на это не способны.

Что касается Кирилла Капризова, то главная звезда «Уайлд» провела абсолютно невзрачный матч и была незаметна. Даже если шайба и доходила до нашего форварда, то оборона «Голден Найтс» не позволяла ему создать что-то интересное, связывая главного претендента на «Колдер Трофи» по рукам и ногам. Нечто похожее «Вегас» проделывал с Капризовым в начале регулярного чемпионата, но со временем русский нападающий нашел ключ к воротам парней в золотистых джерси. Однако гостям, по-видимому, удалось сменить замок, поэтому игра у олимпийского чемпиона не шла.

Тем не менее, в старании Кириллу трудно отказать: в одном из эпизодов он отчаянно боролся за шайбу, но защитник «рыцарей» Николас Хаг попал клюшкой по лицу русского форварда и разбил ему нос.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Миннесота» в целом смотрелась беспомощно в атаке: в третьем периоде команда Дина Эвасона имела явное преимущество и большую часть времени провела в зоне соперника, но никаких дивидендов из этого извлечь не смогла. «Уайлд» ничего не могли противопоставить организованной обороне «Вегаса», которая выжимала соперника на периметр и не пускала на пятак.

За 4 минуты до окончания основного времени матча Дин Эвасон заменил Тальбо шестым полевым игроком, но это лишь привело к дублю Руа, поразившего пустые ворота хозяев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Капризова забросила всего 4 шайбы в 4 матчах: с такой ужасной результативностью одержать победу в серии плей-офф попросту невозможно. Впервые в этом сезоне «Миннесота» потерпела три поражения подряд и практически не имеет шансов на то, чтобы спасти эту серию. Радует только одно: теперь у тренерского штаба нашей сборной будет вариативность в выборе нападающего, который отправится на чемпионат мира. Однако если Капризов в Риге будет демонстрировать ту же игру, что и в серии с «Вегасом», то российской команде лучше пригласить Александра Овечкина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Миннесота Уайлд
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Вегас Голден Найтс
 Красавицу из ММА попросили назвать любимую позу в сексе. Она ответила откровенной фотографией с мужем
«Я запомнила Марину лежащей в гробу». Жена Семака — о погибшей супруге Малафеева и отчаянии на похоронах
Первый разгром от России на ЧМ! Наши не заметили британцев
«Забили больше Канады»: что пишут в Британии после разгрома
Суарес принес «Атлетико» чемпионство
Британец Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Бурдасов продолжает забивать. У России появился крутой снайпер
«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь