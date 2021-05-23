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10:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Травма Кучерова оказалась несерьезной

Травма нападающего «Тампы» Никиты Кучерова оказалась несерьезной, сообщает The Athletic.

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Источник: AFP 2021

Источник не уточняет, сможет ли 27-летний форвард принять участие в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды». Сообщается, что степень травмы еще одного россиянина, Михаила Сергачева, неизвестна, но его участие в пятой игре с «Пантерс» также под вопросом.

Кучеров получил травму в четвертом матче против «Флориды» (6:2, счет в серии — 3−1). В одном из эпизодов встречи россиянин получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену. Сергачев пострадал после силового приема от Патрика Хорнквиста, неудачно врезавшись в борт.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
6:2
3:1, 2:1, 1:0
Флорида Пантерз
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