Травма Кучерова оказалась несерьезной

Источник не уточняет, сможет ли 27-летний форвард принять участие в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды». Сообщается, что степень травмы еще одного россиянина, Михаила Сергачева, неизвестна, но его участие в пятой игре с «Пантерс» также под вопросом.