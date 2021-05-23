Травма Кучерова оказалась несерьезной
Травма нападающего «Тампы» Никиты Кучерова оказалась несерьезной, сообщает The Athletic.
Травма нападающего «Тампы» Никиты Кучерова оказалась несерьезной, сообщает The Athletic.
Источник не уточняет, сможет ли 27-летний форвард принять участие в пятом матче серии первого раунда
Кучеров получил травму в четвертом матче против «Флориды» (6:2, счет в серии — 3−1). В одном из эпизодов встречи россиянин получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену. Сергачев пострадал после силового приема от Патрика Хорнквиста, неудачно врезавшись в борт.