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08:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нэшвилл» во втором овертайме вырвал победу у «Каролины», сравняв счёт в серии

Завершился четвёртый матч сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз».

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Источник: AP 2021

Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев во втором овертайме со счётом 4:3.

За «Нэшвилл» забивали Люк Канин (2), Райан Джохансен и Ник Казинс. Российский нападающий Яков Тренин завершил матч с показателем полезности «-2». За «Каролину» дубль в свой актив записал Брок Макгинн и ещё одну шайбу забросил Винсент Трочек. Российский форвард Андрей Свечников завершил матч с показателем полезности «-1».

Таким образом, счёт в серии стал 2:2. Серия проходит до четырёх побед. Следующий матч между «Нэшвиллом» и «Каролиной» пройдёт 25 мая в Роли.

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Нэшвилл Предаторз
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Каролина Харрикейнз
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