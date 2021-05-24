«Нэшвилл» во втором овертайме вырвал победу у «Каролины», сравняв счёт в серии

Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев во втором овертайме со счётом 4:3.

За «Нэшвилл» забивали Люк Канин (2), Райан Джохансен и Ник Казинс. Российский нападающий Яков Тренин завершил матч с показателем полезности «-2». За «Каролину» дубль в свой актив записал Брок Макгинн и ещё одну шайбу забросил Винсент Трочек. Российский форвард Андрей Свечников завершил матч с показателем полезности «-1».

Таким образом, счёт в серии стал 2:2. Серия проходит до четырёх побед. Следующий матч между «Нэшвиллом» и «Каролиной» пройдёт 25 мая в Роли.