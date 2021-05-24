Овечкин: «Мы только что проиграли в плей-офф, поговорим о моем контракте позже»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отказался комментировать ситуацию с контрактом после вылета команды из
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отказался комментировать ситуацию с контрактом после вылета команды из
Соглашение 35-летнего россиянина со столичным клубом истекает по окончании текущего сезона.
«Мы только что проиграли в серии
«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4−1 и вышел во второй раунд
Овечкин принял участие во всех пяти встречах серии, в которых набрал 4 (2+2), забив оба гола в большинстве, нанес 20 бросков по воротам, заработал 2 минуты штрафа и завершил серию с показателем полезности «-2».