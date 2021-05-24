Овечкин: «Мы только что проиграли в плей-офф, поговорим о моем контракте позже»

Соглашение 35-летнего россиянина со столичным клубом истекает по окончании текущего сезона.

«Мы только что проиграли в серии плей-офф. Давайте поговорим о моем контракте и прочем позже», — приводит слова Овечкина журналист Джей Джей Реган.

«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4−1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Айлендерс» (счет в серии 2−2).

Овечкин принял участие во всех пяти встречах серии, в которых набрал 4 (2+2), забив оба гола в большинстве, нанес 20 бросков по воротам, заработал 2 минуты штрафа и завершил серию с показателем полезности «-2».