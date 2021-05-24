Овечкин с треском вылетел из плей-офф — «Вашингтон» проиграл 4 раза подряд. Приедет ли расстроенный Ови в сборную?
«Бостон» не оставил шансов «Кэпиталз».
«Бостон» не оставил шансов «Кэпиталз».
Пятый матч серии против «Бостона» стал для «Столичных» последним в нынешнем
Один гол «Бостона» в этом матче стоит особняком — настолько эффектным он получился. Снайпер «Брюинз» Давид Пастрняк устроил сольный танец у ворот Ильи Самсонова, для которого впервые в сезоне это был третий матч подряд в качестве стартового вратаря. Обвинять россиянина в этом эпизоде невозможно, поскольку Пастрняк просто издевался над обороной «Вашингтона», сделав посмешище из Ника Дауда, его тезки Йенсена, Брендана Диллона и Карла Хагелина.
Столь эффектная шайба Пастрняка задала тон, и спустя 12 минут Патрис Бержерон воспользовался расслабленностью «Кэпиталз» в обороне. Перехватив шайбу на границе чужой зоны, Бержерон неожиданно оказался на чистом льду, а единственным защитником перед ним был Дмитрий Орлов, который находился на почтительном расстоянии. Форвард не стал сближаться, а великолепно выстрелил кистевым под «блин» Самсонову, который в этом эпизоде мог выручить. Эта шайба, в итоге, оказалась для «Бостона» победной.
Проигранный второй период стоил «Кэпиталз» поражения во всей серии. 20 — 4 — таким было соотношение бросков во второй двадцатиминутке, но пятикратный перевес по броскам никак не помогал пробить голкипера «Бостона» Туукку Раска. Когда на 11-й секунде третьего периода Конор Шири отквитал один гол, то у болельщиков «Столичных» затеплилась надежда, но ее убил все тот же Бержерон. Опытный центрфорвард «Брюинз» действовал по принципу «Всё сделай сам»: самостоятельно отобрал, сам бросил, сам забил.
Все попытки «Вашингтона» организовать финальный штурм ни к чему не привели. Лютовал Овечкин, которому Лавиолетт под конец матча давал двойные смены, но 4 броска и 7 силовых приемов в исполнении Александра никак не помогли забить. Старался Кузнецов, на счету которого 6 бросков — это лучший показатель для «Столичных» в этой встрече. В одном из эпизодов гол, который забил «Вашингтон» был отменен, так как Кузнецов атаковал вратаря, с которым был контакт внутри площади ворот.
Увы, но матч, в котором «Вашингтону» кровь из носу нужна была победа, оказался совсем не таким, который был нужен «столичным». Команда Овечкина стала старше и медленнее, у «Кэпиталз» много травмированных и недолеченных, и в этой серии «Бостон» победил вполне заслуженно. Третий год подряд «Вашингтон» выбыл в первом раунде
«Качество игры “Вашингтона” с точки зрения развлекательности и зрелища никогда не было ниже. Даже оборонительные схемы Дейла Хантера и Адама Оутса не были такими утомительными. Прощай, странный сезон. Ты был настоящим отстоем», — резюмировал автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.