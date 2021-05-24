Тарасенко бился до последнего, но его клуб первым ушел в отпуск. «Сент-Луис» не выиграл в плей-офф ни одного матча
Дубль Русского Танка не помог притормозить «Колорадо».
Дубль Русского Танка не помог притормозить «Колорадо».
«Наш медицинский персонал проделал большую работу. Это было их заслугой — они помогли мне, подготовили к игре».
Русский Танк
0 очков, 3 броска, показатель полезности «-7» — такая статистика накопилась у Тарасенко после трех кубковых игр. Вторая причина, по которой Владимира не стоит в ней особо винить — разница в силе соперников. «Колорадо» просто размазывал «Сент-Луис», умудрившись забросить 15 шайб, а пропустить лишь 3. Но надо отдать должное россиянину — он смог проявить характер и предпринял попытку продлить серию. Увы, безуспешную.
Матч номер четыре начался с сухого периода — «музыкантам» во второй раз подряд удалось уйти на перерыв, не проигрывая в счете. А на старте второго они развили этот локальный успех. Потрясающая передача Райана О’Райлли через две зоны, выход Тарасенко «один в ноль» и блестящая реализация!
«Сент-Луис» впервые повел в счете в этой серии — тут бы вцепиться в это минимальное преимущество и если не попытаться его развить, то хотя бы попробовать удержать. Но слишком уж хорош сегодняшний «Колорадо»! Брэндон Саад реализовал большинство броском со средней дистанции, Габриэль Ландеског продуктивно потрудился на пятаке, подкорректировав полет шайбы, а Микко Рантанен впервые забил в этом
Тарасенко и тут не сдался — вскоре он вернул упаковал шайбу под перекладину выстрелом из левого круга вбрасывания. Этот гол позволил фанатам «Сент-Луиса» до последней минуты встречи надеяться на возможность чудесного спасения.
Но вместо него случились шайбы в пустые ворота от Нэтана Маккиннона и Валерия Ничушкина, которые подвели черту под этой серией. «Лавины» были на голову сильнее, показали себя одним из главных претендентов на Кубок Стэнли и идут дальше. «Блюз» же первыми из участников
Интересна ли эта новость тренерскому штабу сборной России? Вряд ли. Учитывая проблемы со здоровьем у Тарасенко и хоккейную специализацию Ивана Барбашева (форвардов его формата в национальной команде этого созыва предостаточно), их появление в Риге маловероятно.