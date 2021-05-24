Тарасенко бился до последнего, но его клуб первым ушел в отпуск. «Сент-Луис» не выиграл в плей-офф ни одного матча

«Наш медицинский персонал проделал большую работу. Это было их заслугой — они помогли мне, подготовили к игре».

После окончания четвертой игры серии «Колорадо» — «Сент-Луис» российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко дал понять, как непросто ему далось участие в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Русский Танк из-за очередной травмы пропустил концовку регулярного чемпионата и только при активной помощи врачей смог вернуться в строй к решающей части сезона. В такой ситуации критиковать нападающего за невзрачную игру в противостоянии с «Эвеланш» совсем неправильно.

0 очков, 3 броска, показатель полезности «-7» — такая статистика накопилась у Тарасенко после трех кубковых игр. Вторая причина, по которой Владимира не стоит в ней особо винить — разница в силе соперников. «Колорадо» просто размазывал «Сент-Луис», умудрившись забросить 15 шайб, а пропустить лишь 3. Но надо отдать должное россиянину — он смог проявить характер и предпринял попытку продлить серию. Увы, безуспешную.

Матч номер четыре начался с сухого периода — «музыкантам» во второй раз подряд удалось уйти на перерыв, не проигрывая в счете. А на старте второго они развили этот локальный успех. Потрясающая передача Райана О’Райлли через две зоны, выход Тарасенко «один в ноль» и блестящая реализация!

«Сент-Луис» впервые повел в счете в этой серии — тут бы вцепиться в это минимальное преимущество и если не попытаться его развить, то хотя бы попробовать удержать. Но слишком уж хорош сегодняшний «Колорадо»! Брэндон Саад реализовал большинство броском со средней дистанции, Габриэль Ландеског продуктивно потрудился на пятаке, подкорректировав полет шайбы, а Микко Рантанен впервые забил в этом плей-офф, оказавшись с глазу на глаз с Джорданом Биннингтоном. 15 минут и результат сделан.

Тарасенко и тут не сдался — вскоре он вернул упаковал шайбу под перекладину выстрелом из левого круга вбрасывания. Этот гол позволил фанатам «Сент-Луиса» до последней минуты встречи надеяться на возможность чудесного спасения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6y61plGTGxo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но вместо него случились шайбы в пустые ворота от Нэтана Маккиннона и Валерия Ничушкина, которые подвели черту под этой серией. «Лавины» были на голову сильнее, показали себя одним из главных претендентов на Кубок Стэнли и идут дальше. «Блюз» же первыми из участников плей-офф отправляются в отпуск.

Интересна ли эта новость тренерскому штабу сборной России? Вряд ли. Учитывая проблемы со здоровьем у Тарасенко и хоккейную специализацию Ивана Барбашева (форвардов его формата в национальной команде этого созыва предостаточно), их появление в Риге маловероятно.