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11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Американское СМИ о будущем Овечкина: Он может поехать во Флориду, Техас или КХЛ

Американский сайт, пишущий о хоккее, предположил, как может сложиться будущее капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

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Источник: AP 2021

Летом у игрока истекает предыдущий контракт с клубом, который был рассчитан на 13 лет.

«Кажется, что новый контракт с «Вашингтоном» — это формальность. Но мы видели странные ситуации в НХЛ. Даниэль Альфредссон покидал «Оттаву». Эрик Линдрос уходил из «Филадельфии». Майк Модано переходил в «Детройт». Этот список можно продолжать долго. Пополнится ли он еще одной фамилией?

В конце концов, у Ови полно вариантов. Он может поехать во Флориду или Техас, где совсем маленькие налоги. В лиге хватает команд, которые лучше подготовлены к борьбе за Кубок Стэнли: условные «Вегас» или «Каролина» с радостью дадут ему контракт. Он может просто решить вернуться в Россию и закончить карьеру в КХЛ, как это сделал Павел Дацюк. В общем, у Овечкина хватает вариантов за пределами столицы США, — пишет Pucks and Pitchforks.

«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4−1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Айлендерс» (счет в серии 2−2).

Овечкин принял участие во всех пяти встречах серии, в которых набрал 4 (2+2), забив оба гола в большинстве, нанес 20 бросков по воротам, заработал 2 минуты штрафа и завершил серию с показателем полезности «-2».

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