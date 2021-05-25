Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
24
Хоккей. НХЛ
04:45
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Великобритания
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
США
Казахстан
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
12
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Швейцария
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Финляндия
Норвегия
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
08:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Флорида» перестала бить Кучерова и начала играть в хоккей. Это может ее спасти

Хорошо, что в сборной не стали ждать Бобровского.

Наверх
Источник: AFP 2021

НХЛ не стала наказывать нападающего «Флориды» Энтони Дюклера за хамскую выходку в адрес Никиты Кучерова из «Тампы». В четвертом матче серии темнокожий хоккеист подъехал к сопернику и ударил того по колену после того, как Кучеров расстался с шайбой. Обошлось без серьезной травмы, но в современной НХЛ дисквалифицируют и за куда менее грубые фолы. Но Дюклер остался безнаказанным.

Можно было бы подумать, что «Тампа» станет беречь Кучерова, но он вышел в первой тройке. А Дюклер в первой же смене получил от Виктора Хедмана. Шведа удалили за задержку клюшкой, но к тому времени «Лайтнинг» уже вели в счете после гола Росса Колтона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пошли удаления, грубость, и казалось, что в такой игре «Флорида» утонет, как и в четвертом матче, а «Тампа» спокойно этим воспользуется. Но в каких-то моментах подтащил молодой американский вратарь Спенсер Найт, который дебютировал в плей-офф, а в каких-то не хватило хладнокровия Кучерову и компании.

В начале второго периода игроки «Тампы» не разобрались после вбрасывания в своей зоне, и тут же получили гол от защитника Уигара.

А в концовке периода наконец-то блеснул Александр Барков, который тонко выкатил передачу из-за ворот на одинокого Марчмента.

Добили соперника «Пантерз» в начале третьей двадцатиминутки, реализовав большинство. После гола Хорнквиста стало понятно, что шестого матча не избежать.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» избежала грубости, которая была в четвертом матче, и спокойно обыграла «Тампу» дома. Удивительно, что никто из «Лайтнинг» не постарался отомстить Дюклеру или кому-то из лидеров соперника за грязь в предыдущей игре, но теперь интрига возвращается в серию — после атаки в прошлом матче Кучеров сник, а без него впереди не хватает огня.

Пропал из заявки вслед за Никитой Гусевым и Григорием Денисенко, которые не играли с регулярки, и вратарь Сергей Бобровский. Учитывая то, как сыграл Найт, россиянин вряд ли появится на льду до конца плей-офф. Хорошо, что в сборной России не стали его ждать — и серия затягивается, и сам Бобровский сейчас в не лучшем состоянии.

Флорида Пантерз
4:1
0:1, 2:0, 2:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
 Шпагат на пляже в бикини. Что вытворяют российские спортсменки на отдыхе
Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
«Вышли расхлябанными»: игроки сборной России — о поражении на ЧМ
Месть Суареса, рекорд Левандовски и печаль Роналду: итоги сезона
Репутацию нового тренера «Спартака» прибили еще до назначения
Хабиб отклонил предложение в 100 миллионов долларов за бой
Чехия одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею
«Спартак» сократил траты на тренерский штаб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь