«Флорида» перестала бить Кучерова и начала играть в хоккей. Это может ее спасти
Хорошо, что в сборной не стали ждать Бобровского.
Хорошо, что в сборной не стали ждать Бобровского.
НХЛ не стала наказывать нападающего «Флориды» Энтони Дюклера за хамскую выходку в адрес Никиты Кучерова из «Тампы». В четвертом матче серии темнокожий хоккеист подъехал к сопернику и ударил того по колену после того, как Кучеров расстался с шайбой. Обошлось без серьезной травмы, но в современной НХЛ дисквалифицируют и за куда менее грубые фолы. Но Дюклер остался безнаказанным.
Можно было бы подумать, что «Тампа» станет беречь Кучерова, но он вышел в первой тройке. А Дюклер в первой же смене получил от Виктора Хедмана. Шведа удалили за задержку клюшкой, но к тому времени «Лайтнинг» уже вели в счете после гола Росса Колтона.
Пошли удаления, грубость, и казалось, что в такой игре «Флорида» утонет, как и в четвертом матче, а «Тампа» спокойно этим воспользуется. Но в
В начале второго периода игроки «Тампы» не разобрались после вбрасывания в своей зоне, и тут же получили гол от защитника Уигара.
А в концовке периода
Добили соперника «Пантерз» в начале третьей двадцатиминутки, реализовав большинство. После гола Хорнквиста стало понятно, что шестого матча не избежать.
«Флорида» избежала грубости, которая была в четвертом матче, и спокойно обыграла «Тампу» дома. Удивительно, что никто из «Лайтнинг» не постарался отомстить Дюклеру или
Пропал из заявки вслед за Никитой Гусевым и Григорием Денисенко, которые не играли с регулярки, и вратарь Сергей Бобровский. Учитывая то, как сыграл Найт, россиянин вряд ли появится на льду до конца