«Флорида» перестала бить Кучерова и начала играть в хоккей. Это может ее спасти

НХЛ не стала наказывать нападающего «Флориды» Энтони Дюклера за хамскую выходку в адрес Никиты Кучерова из «Тампы». В четвертом матче серии темнокожий хоккеист подъехал к сопернику и ударил того по колену после того, как Кучеров расстался с шайбой. Обошлось без серьезной травмы, но в современной НХЛ дисквалифицируют и за куда менее грубые фолы. Но Дюклер остался безнаказанным.

Можно было бы подумать, что «Тампа» станет беречь Кучерова, но он вышел в первой тройке. А Дюклер в первой же смене получил от Виктора Хедмана. Шведа удалили за задержку клюшкой, но к тому времени «Лайтнинг» уже вели в счете после гола Росса Колтона.

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Пошли удаления, грубость, и казалось, что в такой игре «Флорида» утонет, как и в четвертом матче, а «Тампа» спокойно этим воспользуется. Но в каких-то моментах подтащил молодой американский вратарь Спенсер Найт, который дебютировал в плей-офф, а в каких-то не хватило хладнокровия Кучерову и компании.

В начале второго периода игроки «Тампы» не разобрались после вбрасывания в своей зоне, и тут же получили гол от защитника Уигара.

А в концовке периода наконец-то блеснул Александр Барков, который тонко выкатил передачу из-за ворот на одинокого Марчмента.

Добили соперника «Пантерз» в начале третьей двадцатиминутки, реализовав большинство. После гола Хорнквиста стало понятно, что шестого матча не избежать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Nxr2SVTJfJo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» избежала грубости, которая была в четвертом матче, и спокойно обыграла «Тампу» дома. Удивительно, что никто из «Лайтнинг» не постарался отомстить Дюклеру или кому-то из лидеров соперника за грязь в предыдущей игре, но теперь интрига возвращается в серию — после атаки в прошлом матче Кучеров сник, а без него впереди не хватает огня.