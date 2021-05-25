Капризов не сдается! Засадил шайбу под перекладину, вдохновил партнеров на мощный рывок и отложил свой отпуск

«Флери играет невероятно, сегодня он сделал несколько отличных сэйвов. Но мы просто не должны останавливаться. Надеюсь, в следующей игре мы сможем несколько раз его пробить… Всегда расстраивает, когда вратарь так играет и буквально стоит на голове. Тут действительно ничего нельзя поделать, остается только продолжать бросать».

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Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо после четвертого матча серии против «Вегаса» очень четко назвал главную проблему «Уайлд» в этом противостоянии. Ею стал 36-летний голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флери. За четыре игры «дикари» лишь четыре раза смогли пробить легендарного вратаря, даже удивительно, что при таком раскладе они смогли зацепить хотя бы одну встречу.

Флери стал загадкой не только для «Миннесоты» в целом, но и для Кирилла Капризова в частности. Сумевший всего за один сезон очаровать хоккейную Америку русский нападающий не смог забить в ворота ветерана ни одного гола, хоть и в большинстве матчей привычно выглядел самым активным хоккеистом «Уайлд». Чтобы задержаться в плей-офф, команде Капризова обязательно нужен был результативный прорыв в его исполнении.

Прорыв этот случился на 10-й минуте пятой игры. «Дикари» к тому моменту уступали 0:1, Капризов отработал в своей зоне, после чего рванул через всю площадку, к воротам «Вегаса». А вот миссия доставить туда шайбу была возложена на Матса Зукарелло. По пути норвежец элегантно ушел от нескольких соперников, после чего убедил всех, что завершит сольный проход броском, но вместо этого отдал поперечный пас на россиянина. Капризов такую красоту испортить не имел права — форвард мощным и точным выстрелом засадил хоккейный снаряд под перекладину!

Гол Капризова, как уже не раз бывало в этом чемпионате, оказал просто магическое воздействие на его партнеров. Вымучивавшая голы команда неожиданно забила еще дважды в течение следующих 7 минут. Зак Паризе умудрился забить непробиваемому Флери с отрицательного угла.

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А Джордан Гринуэй проявил завидную самостоятельность — сам протащил шайбу, сам бросил, сам добил.

Обеспечив себе относительно комфортное преимущество, полевые хоккеисты «Миннесоты» решили доверить задачу по его сохранению вратарю Кэму Тальбо. Соотношение бросков во второй двадцатиминутке выглядело просто ужасающе для гостей — 22−1 в пользу «Вегаса». Если бы не голкипер «Уайлд», его команда рисковала не только растерять весь свой отрыв, но и оказаться в роли догоняющей. Но Тальбо стоял стеной, дрогнув лишь однажды — Алек Мартинес буквально прошил его в большинстве.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YryghXfq8Ls" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором перерыве Дин Эвасон смог донести до партнеров Тальбо, что если они не хотят уходить в отпуск, то помогать своему вратарю надо более активно. В итоге «Миннесота» провела третью двадцатиминутку в разы собранней и не дала сопернику вытащить этот матч, добив его шайбой в пустые. 4:2 в матче в пользу «Миннесоты». 3−2 в серии против «Вегаса». Капризов и компания не сдаются!