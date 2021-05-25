«Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную. Россия останется без вратаря НХЛ на ЧМ?
Есть ещё надежда на Бобровского, которому будет что доказывать, если «Флорида» вылетит из
Есть ещё надежда на Бобровского, которому будет что доказывать, если «Флорида» вылетит из
Ещё вчера были сомнения, отпустит ли «Сент-Луис» в сборную России нападающего Владимира Тарасенко, а по Дмитрию Орлову и Илье Самсонову из «Вашингтона» вроде бы никаких вопросов не было, в ФХР сообщали, что прорабатывают детали перелёта хоккеистов в Латвию. Однако сегодня всё перевернулось с ног на голову — Тарасенко врачи разрешили ехать в сборную, а вот Самсонова из «Вашингтона» не отпустили.
«Вашингтон» не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдёт двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталз», — сообщила
Для Самсонова этот сезон получился крайне противоречивым, а началось всё ещё летом. Российский вратарь получил травму, катаясь на квадроцикле дома, о чём в клубе узнали, только когда он приехал в команду перед
Вместо того чтобы прибрать к рукам ворота «Вашингтона» в единоличное пользование, он лишь впервые расстроил руководство клуба неожиданной новостью о травме. В этом году Илье надо было исправляться, но он нарушил
Вернувшись в строй, он вроде бы начал исправляться, выиграл семь из девяти матчей, но потом попал в новый переплёт, опоздав на командное собрание. И — снова угодил в
О
В первом раунде
«Айлендерс» и «Тампа» ведут 3−2 в своих сериях, и если даже в итоге проиграют, то только в ночь на 29 мая, то есть никаким чудом не смогут помочь сборной (даже если не брать в расчёт перелёт на другой конец земного шара, ведь ещё надо сидеть шесть дней на карантине!). Даже при самых хороших раскладах они смогут сыграть только в полуфинале — а там уже всё серьёзно, и нужно с ходу показывать великолепную игру.
Остаётся надежда на Сергея Бобровского, если его «Флорида» проиграет «Тампе» в шестом матче (игра состоится в ночь на 27 мая). Сергей провёл два из трёх матчей серии крайне неудачно и угодил в запас. В пятой игре блистал 20-летний Спенсер Найт, а Бобровского даже не было в заявке.
Они тоже играют в ночь на 27 мая, и Капризов нашей команде тоже пригодился бы. Была информация о том, что у него нет шенгенской визы, но если очень надо, то можно ведь и сделать?
Егор Торишный