Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в клубе НХЛ «Вашингтон»

В ночь на понедельник «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли. Овечкин провел последний матч за «Вашингтон» по действующему 13-летнему контракту на сумму $124 млн. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом. В понедельник пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что Овечкин не сможет сыграть за сборную России на текущем чемпионате мира в Риге из-за большого количества повреждений.

Команда Вашингтон Кэпиталз

«У нас еще есть время. Очевидно, я хочу закончить здесь свою карьеру», — сказал Овечкин.

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского «Динамо». Россиянин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.