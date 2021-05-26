Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента «Эдмонтона»
ТАСС, 25 мая. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки покинул пост
ТАСС, 25 мая. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки покинул пост
Гретцки стал
«С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост
Гретцки 60 лет, он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем «Конн Смайт трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). Также форвард является рекордсменом по количеству шайб, заброшенных в регулярных сезонах НХЛ (894). В составе сборной Гретцки три раза выигрывал Кубок Канады.
После окончания карьеры Гретцки с 2000 по 2009 год был совладельцем «Финикса», а с 2005 по 2009 год — главным тренером клуба. В 2002 году он являлся генеральным менеджером сборной Канады, которая завоевала золотые медали Олимпиады.