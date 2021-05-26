Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента «Эдмонтона»

Гретцки стал вице-президентом «Эдмонтона» в 2016 году. В ночь на вторник «Эдмонтон» проиграл «Виннипегу» со счетом 3:4 в третьем овертайме четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

Команда Эдмонтон Ойлерз

«С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост вице-президента “Эдмонтона”. “Ойлерз”, их болельщики и город Эдмонтон многое значили для меня и моей семьи на протяжении более 40 лет. Учитывая пандемию и другие события в жизни, я понял, что не смогу уделять необходимое количество времени этой организации мирового уровня», — сказал канадец.

Гретцки 60 лет, он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем «Конн Смайт трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). Также форвард является рекордсменом по количеству шайб, заброшенных в регулярных сезонах НХЛ (894). В составе сборной Гретцки три раза выигрывал Кубок Канады.