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00:02 (мск), источник: ТАСС

Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента «Эдмонтона»

ТАСС, 25 мая. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки покинул пост вице-президента «Эдмонтона». Об этом Гретцки сообщил на своей странице в Twitter.

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Источник: AP 2021

Гретцки стал вице-президентом «Эдмонтона» в 2016 году. В ночь на вторник «Эдмонтон» проиграл «Виннипегу» со счетом 3:4 в третьем овертайме четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

Команда
Эдмонтон Ойлерз

«С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост вице-президента “Эдмонтона”. “Ойлерз”, их болельщики и город Эдмонтон многое значили для меня и моей семьи на протяжении более 40 лет. Учитывая пандемию и другие события в жизни, я понял, что не смогу уделять необходимое количество времени этой организации мирового уровня», — сказал канадец.

Гретцки 60 лет, он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем «Конн Смайт трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). Также форвард является рекордсменом по количеству шайб, заброшенных в регулярных сезонах НХЛ (894). В составе сборной Гретцки три раза выигрывал Кубок Канады.

После окончания карьеры Гретцки с 2000 по 2009 год был совладельцем «Финикса», а с 2005 по 2009 год — главным тренером клуба. В 2002 году он являлся генеральным менеджером сборной Канады, которая завоевала золотые медали Олимпиады.

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