Капризов: Когда не получается забить и помочь команде, начинаешь себя грузить

«Конечно, в плей-офф игра поменялась. Серия против “Вегаса” получается хорошей, очень агрессивной. Не припомню, чтобы в этом плане у меня когда-то было что-то подобное в России. В эмоциональном плане сопоставимый опыт был, но игра отличается. Много новых вещей. И ты этому учишься. Когда получается забить и помочь команде, это всегда помогает. В противном случае начинаешь себя грузить. Голы каждому придают уверенности. Всегда трудно, когда не забиваешь, да еще и команда проигрывает. Ты чувствуешь себя хуже на льду, да и вообще. Когда у команды получается, ты и сам увереннее себя чувствуешь. Главное, чтобы мы выиграли любым способом. Когда проигрываешь, то думаешь, что ты не сделал. В этом плане — да, я чувствую дополнительные давление и ответственность», — цитирует Капризова пресс-служба русскоязычной версии официального сайта НХЛ.