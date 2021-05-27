Конец эпохи Малкина и Кросби. «Питтсбург» вылетел из плей-офф, проиграв матч за 13 секунд
Канадец провалился в Кубке Стэнли, но летом снова будут говорить об обмене россиянина.
Канадец провалился в Кубке Стэнли, но летом снова будут говорить об обмене россиянина.
Судьбу пятого матча серии между «Питтсбургом» и «Айлендерс» решила грубейшая ошибка голкипера «пингвинов» Тристана Джерри. В овертайме он буквально подарил шайбу Джошу Бейли, тот забил и поставил команду Малкина и Кросби на грань вылета из
Проблема отсутствия топового голкипера у «Питтсбурга» читалась ещё до начала сезона, а сейчас она встаёт в полный рост. В шестой встрече Майк Салливан не смог довериться никому, кроме всё того же Джерри. Что касается «Айлендерс», то на одну из решающих игр этого раунда снова вышел Илья Сорокин — счастливый талисман «островитян», не проигрывающий пока матчи Кубка Стэнли.
С первых же минут команды устроили голевую перестрелку — уже не первую в этой серии. Счёт на второй минуте открыл в быстрой контратаке Джефф Картер, вскоре похожим голом ответил Энтони Бовиллье. В середине периода «Питтсбург» реализовал большинство: Малкин, Летанг и Гюнцель нарисовали красивую комбинацию. Но прошло чуть больше минуты, как счёт стал 2:2 — Кайл Палмьери успешно сыграл на добивании.
Это всё был первый период, а развязка матча и серии случилась во втором отрезке. Для начала «Питтсбург» в третий раз вышел вперёд: Джейсон Цукер обыгрался с Малкиным у борта и с кистей «прошил» Сорокина. Четвёртый ассист российского центрфорварда в этом
Всего лишь за 13 секунд «Айлендерс» перевернули ход встречи, по сути, выиграв этот матч, а вместе с ним и серию. Расстроенный «Питтсбург» вскоре пропустил ещё и пятую шайбу (дубль оформил Нельсон), а прийти в себя «пингвинам» удалось только после перерыва. Но «островитяне» уже вцепились зубами в результат, да и Сорокин сыграл спокойно, закончив встречу с 34 сейвами. Четыре игры в
«Айлендерс» выиграли матч 5:3, серию 4−2. Кстати, впервые с 1993 года «островитяне» закрыли раунд победой на домашнем стадионе «Нассау Колизеум». На следующем этапе подопечные Барри Тротца сыграют с «Бостоном», первые матчи пройдут на домашнем льду «Брюинз».
Что касается «Питтсбурга», то сейчас наверняка вновь пойдут разговоры о необходимости резкой перестройки и возможном обмене
Скорее всего, летом будут говорить про досрочное расставание с Малкиным, у которого остался один год по действующему контракту. Однако в этом
Лев Лукин