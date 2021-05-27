Кучеров и Василевский снова ведут «Тампу» к кубку. Они выиграли в самой яркой серии плей-офф

После того, как Сергей Бобровский в пятом матче серии с «Тампой» оказался вне заявки «Флориды», а «Пантер» в шестую игру с 36 сейвами утащил вчерашний студент из NCAA Спенсер Найт, сразу стало понятно, что первый раунд плей-офф для россиянина на 99,9% закончен. Но ведь тут не скажешь, что Джоэль Кенневилль судорожно вертит вратарями как хочет, зажимая россиянина в угоду копеечному Крису Дриджером и талантливому американцу, на которого клуб первый пик три года назад.

Седовласый старик Кью всю регулярку искренне пытался привести в себя десятимиллионного голкипера из Новокузнецка и надеялся, что Бобровский в плей-офф вспомнит, как он когда-то вместе с «Коламбусом» выкидывал «Молний» из Кубка Стэнли. Однако похоже, что пару дней назад канадский коуч окончательно разочаровался в двукратном обладателе «Везины».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот и сегодня Сергей отправился смотреть хоккей с трибун. Только в итоге вытеснивший его из рамки Найт на этот раз оказался не столь монолитен и пропустил первым же броском в створ. Причем гол Патрика Маруна состоялся в том числе и благодаря Михаилу Сергачеву, который пока что выглядит не так ярко, как хотелось бы. Российский защитник использовал возможности гибридного проброса и пасом от своей синей линии отправил шайбу за ворота «Флориды», где ее мгновенно подобрал Тайлер Джонсон и выкатил голевую передачу на пятак Маруну, клюшку которого не сумели заблокировать защитники «Пантерз».

А вот дальше после, казалось бы, спокойного и размеренного начала, начались привычные эмоциональные качели, от которых было не оторваться всю серию. При этом во втором периоде они чуть чаще улетали в зону Андрея Василевского, сыгравшего сегодня просто безошибочно. И когда гости начали прилично перебрасывать действующего чемпиона, форвард «Пантер» Сэм Беннетт словил глупейшее удаление за грубость в чужой зоне, подарив хозяевам так нужное им большинство. Засверкавший у Кенневилля после обмена из «Калгари» канадец зачем-то стянул удушающим приемом шлем с Дэвида Савара в чужой зоне и для того, чтобы покарать «Флориду» за необязательный фол, Стивену Стэмкосу и первой спецбригаде «Тампы» понадобилось чуть больше 30 секунд.

Как бы ни пыталась «Флорида» в третьем периоде банально перебегать команду Купера и утащить их еще в более открытый хоккей, сравнять счет и хотя бы размочить монструозного Уфимского кота у нее не получилось. В финальной двадцатиминутке «Молнии» сыграли настолько надежно, насколько это возможно, а окончательно приговорили ненавистных соседей по штату за несколько минут до финальной сирены. Просто посмотрите, как породисто связочка Кучеров — Пойнт казнила Найта и защитников «Пантерз», начертив третью шайбу «Тампы».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Qwzy-iV359w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Молнии» идут дальше и их следующего соперника должен бросать в дрожь простой, но неоспоримый факт — лидеры «Лайтнинг» в полнейшем порядке.