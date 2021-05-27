Кучеров и Василевский снова ведут «Тампу» к кубку. Они выиграли в самой яркой серии плей-офф
«Флорида» отправляется в отпуск.
«Флорида» отправляется в отпуск.
После того, как Сергей Бобровский в пятом матче серии с «Тампой» оказался вне заявки «Флориды», а «Пантер» в шестую игру с 36 сейвами утащил вчерашний студент из NCAA Спенсер Найт, сразу стало понятно, что первый раунд
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Вот и сегодня Сергей отправился смотреть хоккей с трибун. Только в итоге вытеснивший его из рамки Найт на этот раз оказался не столь монолитен и пропустил первым же броском в створ. Причем гол Патрика Маруна состоялся в том числе и благодаря Михаилу Сергачеву, который пока что выглядит не так ярко, как хотелось бы. Российский защитник использовал возможности гибридного проброса и пасом от своей синей линии отправил шайбу за ворота «Флориды», где ее мгновенно подобрал Тайлер Джонсон и выкатил голевую передачу на пятак Маруну, клюшку которого не сумели заблокировать защитники «Пантерз».
А вот дальше после, казалось бы, спокойного и размеренного начала, начались привычные эмоциональные качели, от которых было не оторваться всю серию. При этом во втором периоде они чуть чаще улетали в зону Андрея Василевского, сыгравшего сегодня просто безошибочно. И когда гости начали прилично перебрасывать действующего чемпиона, форвард «Пантер» Сэм Беннетт словил глупейшее удаление за грубость в чужой зоне, подарив хозяевам так нужное им большинство. Засверкавший у Кенневилля после обмена из «Калгари» канадец
Как бы ни пыталась «Флорида» в третьем периоде банально перебегать команду Купера и утащить их еще в более открытый хоккей, сравнять счет и хотя бы размочить монструозного Уфимского кота у нее не получилось. В финальной двадцатиминутке «Молнии» сыграли настолько надежно, насколько это возможно, а окончательно приговорили ненавистных соседей по штату за несколько минут до финальной сирены. Просто посмотрите, как породисто связочка Кучеров — Пойнт казнила Найта и защитников «Пантерз», начертив третью шайбу «Тампы».
«Молнии» идут дальше и их следующего соперника должен бросать в дрожь простой, но неоспоримый факт — лидеры «Лайтнинг» в полнейшем порядке.
Иван Богун