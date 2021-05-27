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09:43 (мск), источник: Sport24

Капризова списали слишком рано! Его команда за период разобралась с «Вегасом», сравняв счет в серии

В этом противостоянии будет седьмой матч.

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Источник: Reuters

«Я хотел бы верить, что в этой серии все только начинается. Мы вернули серию в Миннесоту, проведем шестой матч при своих болельщиках.

Для нас это очень важно, и мы не загадываем о том, что будет дальше.

Нужно идти шаг за шагом к своей цели, и следующий шаг нам кажется самым важным».

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Кажется, перед шестым матчем серии «Вегас» — «Миннесота» словами защитника «Уайлд» Йэна Коула прониклись обе команды. Важность очередной игры этого противостояния действительно была запредельной — «Голден Найтс» точно не хотели затягивать все до седьмой встречи, в которой, как известно, может случиться все, что угодно, ну, а «дикари» во второй раз подряд выходили на лед без права на ошибку. Такие расклады и предопределили рисунок битвы на льду «Эксел Энерджи-центра».

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Соперники старались действовать максимально надежно, в первую очередь думали о безопасности своих ворот, в итоге за 40 игровых минут они не смогли организовать ни одной заброшенной шайбы. Да и показатель в 27 бросков с створ выглядел очень скромно. Впрочем, голевые моменты все-таки возникали.

Один из них, например, организовал Капризов, выдавший очередной шикарный трюк. На финише первого периода он получил передачу от партнера под синей линией зоны «рыцарей» и элегантным пасом в касание вывел шведа Виктора Раска «один в ноль». Но переживающий какую-то по счету молодость Марк-Андре Флери испортил эту симпатичную комбинацию.

Эпизодами становилось горячо и у ворот Кэма Тальбо — кипер «Миннесоты» тоже стоял стеной. С голами была напряженка, зато драка случилась. Во втором периоде перчатки скинули Мэтт Дамба и Алек Мартинес, победу одержал темнокожий оборонец «Уайлд», который повалил спарринг-партнера на лед.

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Добавил ли Дамба эмоций своим партнерам — неизвестно, но в заключительной двадцатиминутке они совершили решающий рывок. Счет в матче хозяева открыли, благодаря контратаке — позиционная атака «Вегаса» закончилась очередным заблокированным броском, Кевин Фиала промчался по левому борту и вложил шайбу в клюшку Райану Хартману — даже волшебник Флери сделать ничего не смог.

Совсем скоро цифры на табло поменялись с 1:0 на 1:1, но продолжалось это недолго. Судьи достаточно долго пересматривали гол Чендлер Стивенсон и все-таки обнаружили Алекса Така в площади ворот «дикарей». Шайбу отменили!

Этот эпизод омрачился для «Вегаса» неудачным челленджем тренерского штаба, за что команда была наказана 2-минутным штрафом. На бросок вывели Фиалу, Юэль Эрикссон Эк успешно перекрыл обзор Флери — 2:0. Матч был сделан.

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«Уайлд» добили соперника еще одним голом, эффектно сравняв счет в серии. Капризова и компанию списали слишком рано — все решится в седьмом матче!

Артем Гаев

Миннесота Уайлд
3:0
0:0, 0:0, 3:0
Вегас Голден Найтс
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