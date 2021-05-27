Капризова списали слишком рано! Его команда за период разобралась с «Вегасом», сравняв счет в серии
В этом противостоянии будет седьмой матч.
В этом противостоянии будет седьмой матч.
«Я хотел бы верить, что в этой серии все только начинается. Мы вернули серию в Миннесоту, проведем шестой матч при своих болельщиках.
Для нас это очень важно, и мы не загадываем о том, что будет дальше.
Нужно идти шаг за шагом к своей цели, и следующий шаг нам кажется самым важным».
Кажется, перед шестым матчем серии «Вегас» — «Миннесота» словами защитника «Уайлд» Йэна Коула прониклись обе команды. Важность очередной игры этого противостояния действительно была запредельной — «Голден Найтс» точно не хотели затягивать все до седьмой встречи, в которой, как известно, может случиться все, что угодно, ну, а «дикари» во второй раз подряд выходили на лед без права на ошибку. Такие расклады и предопределили рисунок битвы на льду «Эксел Энерджи-центра».
Соперники старались действовать максимально надежно, в первую очередь думали о безопасности своих ворот, в итоге за 40 игровых минут они не смогли организовать ни одной заброшенной шайбы. Да и показатель в 27 бросков с створ выглядел очень скромно. Впрочем, голевые моменты
Один из них, например, организовал Капризов, выдавший очередной шикарный трюк. На финише первого периода он получил передачу от партнера под синей линией зоны «рыцарей» и элегантным пасом в касание вывел шведа Виктора Раска «один в ноль». Но переживающий
Эпизодами становилось горячо и у ворот Кэма Тальбо — кипер «Миннесоты» тоже стоял стеной. С голами была напряженка, зато драка случилась. Во втором периоде перчатки скинули Мэтт Дамба и Алек Мартинес, победу одержал темнокожий оборонец «Уайлд», который повалил
Добавил ли Дамба эмоций своим партнерам — неизвестно, но в заключительной двадцатиминутке они совершили решающий рывок. Счет в матче хозяева открыли, благодаря контратаке — позиционная атака «Вегаса» закончилась очередным заблокированным броском, Кевин Фиала промчался по левому борту и вложил шайбу в клюшку Райану Хартману — даже волшебник Флери сделать ничего не смог.
Совсем скоро цифры на табло поменялись с 1:0 на 1:1, но продолжалось это недолго. Судьи достаточно долго пересматривали гол Чендлер Стивенсон и
Этот эпизод омрачился для «Вегаса» неудачным челленджем тренерского штаба, за что команда была наказана 2-минутным штрафом. На бросок вывели Фиалу, Юэль Эрикссон Эк успешно перекрыл обзор Флери — 2:0. Матч был сделан.
«Уайлд» добили соперника еще одним голом, эффектно сравняв счет в серии. Капризова и компанию списали слишком рано — все решится в седьмом матче!
Артем Гаев