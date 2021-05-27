Капризова списали слишком рано! Его команда за период разобралась с «Вегасом», сравняв счет в серии

«Я хотел бы верить, что в этой серии все только начинается. Мы вернули серию в Миннесоту, проведем шестой матч при своих болельщиках.



Для нас это очень важно, и мы не загадываем о том, что будет дальше.



Нужно идти шаг за шагом к своей цели, и следующий шаг нам кажется самым важным».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, перед шестым матчем серии «Вегас» — «Миннесота» словами защитника «Уайлд» Йэна Коула прониклись обе команды. Важность очередной игры этого противостояния действительно была запредельной — «Голден Найтс» точно не хотели затягивать все до седьмой встречи, в которой, как известно, может случиться все, что угодно, ну, а «дикари» во второй раз подряд выходили на лед без права на ошибку. Такие расклады и предопределили рисунок битвы на льду «Эксел Энерджи-центра».

Соперники старались действовать максимально надежно, в первую очередь думали о безопасности своих ворот, в итоге за 40 игровых минут они не смогли организовать ни одной заброшенной шайбы. Да и показатель в 27 бросков с створ выглядел очень скромно. Впрочем, голевые моменты все-таки возникали.

Один из них, например, организовал Капризов, выдавший очередной шикарный трюк. На финише первого периода он получил передачу от партнера под синей линией зоны «рыцарей» и элегантным пасом в касание вывел шведа Виктора Раска «один в ноль». Но переживающий какую-то по счету молодость Марк-Андре Флери испортил эту симпатичную комбинацию.

Эпизодами становилось горячо и у ворот Кэма Тальбо — кипер «Миннесоты» тоже стоял стеной. С голами была напряженка, зато драка случилась. Во втором периоде перчатки скинули Мэтт Дамба и Алек Мартинес, победу одержал темнокожий оборонец «Уайлд», который повалил спарринг-партнера на лед.

Добавил ли Дамба эмоций своим партнерам — неизвестно, но в заключительной двадцатиминутке они совершили решающий рывок. Счет в матче хозяева открыли, благодаря контратаке — позиционная атака «Вегаса» закончилась очередным заблокированным броском, Кевин Фиала промчался по левому борту и вложил шайбу в клюшку Райану Хартману — даже волшебник Флери сделать ничего не смог.

Совсем скоро цифры на табло поменялись с 1:0 на 1:1, но продолжалось это недолго. Судьи достаточно долго пересматривали гол Чендлер Стивенсон и все-таки обнаружили Алекса Така в площади ворот «дикарей». Шайбу отменили!

Этот эпизод омрачился для «Вегаса» неудачным челленджем тренерского штаба, за что команда была наказана 2-минутным штрафом. На бросок вывели Фиалу, Юэль Эрикссон Эк успешно перекрыл обзор Флери — 2:0. Матч был сделан.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/h1vpkR3KmIA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уайлд» добили соперника еще одним голом, эффектно сравняв счет в серии. Капризова и компанию списали слишком рано — все решится в седьмом матче!