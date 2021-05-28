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00:10 (мск), источник: ТАСС

Коллекционная карточка Уэйна Гретцки продана на аукционе за рекордные $3,75 млн

ТАСС, 27 мая. Коллекционная карточка компании O-Pee-Chee с изображением легенды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки в сезоне-1979/80 продана на интернет-аукционе Heritage Auctions за $3,75 млн. Об этом сообщает телеканал ESPN.

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Источник: AP 2021

Эта сумма стала рекордной за карточку хоккейного игрока. Предыдущий рекорд был установлен в декабре, когда за аналогичную карточку Гретцки на том же аукционе было выплачено $1,29 млн.

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«Существует всего несколько карточек, суммы за которые достигли таких космических чисел, и они носят имена таких спортсменов, как Микки Мантл, Леброн Джеймс, Майк Траут, Хонус Вагнер и Майкл Джордан, — сказал вице-президент Heritage Sports Дэн Имлер. — Вполне уместно, что величайший хоккеист всех времен и один из самых любимых и почитаемых спортсменов ХХ века пополнил их ряды».

Гретцки 60 лет, в НХЛ он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс», на его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Канадец является лучшим снайпером и бомбардиром в истории НХЛ — в 1 487 матчах он набрал 2 857 очков (894 шайб и 1963 передачи).

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