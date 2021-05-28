Коллекционная карточка Уэйна Гретцки продана на аукционе за рекордные $3,75 млн
ТАСС, 27 мая. Коллекционная карточка компании
ТАСС, 27 мая. Коллекционная карточка компании
Эта сумма стала рекордной за карточку хоккейного игрока. Предыдущий рекорд был установлен в декабре, когда за аналогичную карточку Гретцки на том же аукционе было выплачено $1,29 млн.
«Существует всего несколько карточек, суммы за которые достигли таких космических чисел, и они носят имена таких спортсменов, как Микки Мантл, Леброн Джеймс, Майк Траут, Хонус Вагнер и Майкл Джордан, — сказал
Гретцки 60 лет, в НХЛ он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс», на его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Канадец является лучшим снайпером и бомбардиром в истории НХЛ — в 1 487 матчах он набрал 2 857 очков (894 шайб и 1963 передачи).