Коллекционная карточка Уэйна Гретцки продана на аукционе за рекордные $3,75 млн

Эта сумма стала рекордной за карточку хоккейного игрока. Предыдущий рекорд был установлен в декабре, когда за аналогичную карточку Гретцки на том же аукционе было выплачено $1,29 млн.

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«Существует всего несколько карточек, суммы за которые достигли таких космических чисел, и они носят имена таких спортсменов, как Микки Мантл, Леброн Джеймс, Майк Траут, Хонус Вагнер и Майкл Джордан, — сказал вице-президент Heritage Sports Дэн Имлер. — Вполне уместно, что величайший хоккеист всех времен и один из самых любимых и почитаемых спортсменов ХХ века пополнил их ряды».