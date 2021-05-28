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09:58 (мск), источник: Sport24

Были сильнее и «Нэшвилла», и судей! Свечников и компания с блеском вышли во второй раунд плей-офф

Теперь «Каролине» предстоит сражаться со стеной имени Василевского.

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Источник: AP 2021

«Если “Ураганы” победят “Нэшвилл” серия второго раунда против “Тампы” может стать очень жаркой», — размышляли в Роли перед шестым матчем серии против «Хищников». Однако «Нэшвилл» уже доказал, что совсем не так прост, как казалось до старта плей-офф: команда Джона Хайнса выиграла две встречи подряд, сравняв счет после двух поражений, а проигрыш в пятой встрече лишь добавил «Предаторз» решимости и спортивного отчаяния.

Наставник «Харрикейнз» Род Бриндамор решил сделать неожиданный акцент, и перед матчем заявил о проблемах с судейством.

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«Нужно отдать должное “Нэшвиллу”, это очень хорошая команда и очень сильный соперник. Но кроме них мы сражаемся и с судьями. Это же просто и ясно. Когда в двух матчах подряд мы получаем по 7−8 удалений, а они — по три, это разве равная игра? Это не правильно», — заявил Бриндамор.

Статистика подтверждает его слова. Во втором и третьем матчах серии у «Предаторз» было 14 случаев игры в большинстве против шести у «Каролины» — любой тренер не согласился бы с такими однобокими цифрами. Однако далеко не все сделали бы это публично. «Я не хочу говорить о судьях на пресс-конференции. На мой взгляд, это бессмысленно, потому что никак не влияет на судейство», — отметил Джон Хайнс.

Я надеюсь, что лига оштрафует Бриндамора. Это просто такая игра, чтобы поскулить перед журналистами и поддержать свою команду. Думаю, мы все иногда это делали. Просто надеюсь, что официальные лица и судьи будут достаточно умны, чтобы не поддаваться влиянию этого.
Дэвид Пойл
генеральный менеджер «Предаторз»

В шестом матче серии у Бриндамора снова был повод негодовать в адрес «полосатых». К концу второго периода у «Нэшвилла» было четыре большинства, у «Каролины» — только два. Одно из этих удалений было выписано форварду Андрею Свечникову, и это помешало «Ураганам» набрать обороты после гола Брока Макгинна, который сравнял счет на пятой минуте стартового периода.

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В большинстве «Нэшвиллом» был забит и потенциально ключевой гол матча, причем это было численное преимущество в формате пять на три в середине второго периода. Свой момент реализовал центрфорвард Райан Джохансен, который вывел «Хищников» вперед с преимуществом в две шайбы.

Яков Тренин, оформивший голевой дубль в предыдущем матче, мог забить и на этот раз, но упустил великолепный момент, проиграв дуэль голкиперу «Каролины» Алексу Недельковичу.

Ближе к концу основного времени «Нэшвилл» потерял своего лидера обороны Романа Йоси, которого жестко припечатал в углу площадки Джордан Мартинук. А защитник «Харрикейнз» Дуги Хэмилтон, которого прекрасным поперечным пасом вывел на пустой угол ворот коллега по амплуа Джейкоб Славин, сравнял счет и встреча в четвертый раз за серию перешла в овертайм. Примечательно, что за два вбрасывания до гола Славин и Хэмилтон о чем-то шептались, очевидно, подметив какую-то ошибку у «Предаторз» при расстановке.

Дополнительное время продлилось 66 секунд — ровно столько потребовалось Себастьяну Ахо, который вывел «Каролину» во второй раунд плей-офф. Первоначально шайбу записали на счет того же Джейкоба Славина, но затем авторство было изменено.

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Второй раунд плей-офф стартует уже совсем скоро. В ночь с субботы на воскресенье начинается серия между «Бостоном» и «Айлендерс», а в ночь на понедельник «Колорадо» проведет первый матч второго раунда против победителя серии между «Вегасом» и «Миннесотой».

Максим Замятин

Нэшвилл Предаторз
3:4ОТ
1:1, 2:1, 0:1
Каролина Харрикейнз
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