Капризова вышибли из плей-офф! Гол и историческое достижение русской звезды не остановили «Вегас»
6:2 в решающем матче серии.
6:2 в решающем матче серии.
Излишне говорить о том, что седьмые матчи — лучшее, что есть в хоккее. Это уже давно является общеизвестным фактом. Но мало кто мог предположить, что первой серией, дожившей до решающего матча в текущем
«Конечно, в
Разумеется, с таким уровнем сопротивления олимпийский чемпион еще не сталкивался. Но даже в столь непривычных условиях Кириллу удается демонстрировать свой уровень, и встреча в ночь с пятницы на субботу по московскому времени не стала исключением.
«Вегас» начал матч очень активно и одна за одной проводил позиционные атаки, изматывая оборону «Миннесоты». Эпизодически гости отвечали короткими контратаками, но основательно завладеть шайбой им никак не удавалось. Поэтому вовсе не удивительно, что именно «Голден Найтс» открыли счет в матче: Янмарк воспользовался тем, что Коул потерял клюшку и выскочил на рандеву с Тальбо, роскошным образом оставив кипера «дикарей» не у дел — 1:0.
Хозяева выдали обескураживающее начало: парни Дебура демонстрировали космические скорости и запредельную агрессию, проведя, пожалуй, один из самых мощных отрезков в этой серии. Вследствие этого «Миннесота» имела хронические проблемы с началом атак: гости не могли преодолеть среднюю зону
И за несколько минут до конца стартового отрезка встречи «Миннесоте» удалось сравнять счет. Паризе шикарно сыграл на пятаке и забросил издевательский гол, нанеся полубросок стоя спиной к воротам и заставив капитулировать одного из лучших киперов лиги.
Второй период имел схожий сценарий: вновь активное начало от «Голден Найтс» и быстрая заброшенная шайба в исполнении парней Питера Дебура. На этот раз отличился Николас Хаг, который после выигранного вбрасывания зарядил от синей линии и поставил Тальбо в тупик.
Но тут свое слово сказала главная звезда «Миннесоты». Кирилл Капризов до этого момента по большей части был вынужден обороняться и проводил много времени в своей зоне, но благодаря невынужденному удалению Ривза за фол против Сутера у Кирилла появилась возможность наказать соперника за грязную игру. И на это у олимпийского чемпиона ушло всего 13 секунд: Цуккарелло отпасовал Капризу на пятак, и тот в касание бросил в ближний угол — 2:2. С помощью этой шайбы наш соотечественник установил очередное уникальное достижение: Кирилл стал первым новичком в истории клуба, которому удалось набрать очки в седьмом матче серии
Пропущенная шайба нисколько не смутила «Вегас». Уже через 3 минуты хозяева вновь вышли вперед: Пачиоретти упустили на пятаке, и тот после изящного паса Чандлера Стивенсона пробил Тальбо.
А Зак Уайтклауд мощным выстрелом в дальнюю девятку впервые в этой встрече увеличил преимущество своей команды до двух шайб.
В третьем периоде «Миннесоте» нужно было показать свой лучший хоккей, чтобы спасти этот матч и отсрочить вылет из розыгрыша Кубка Стэнли. Но у парней Дина Эвасона не нашлось внутренних резервов для сверхусилия, поэтому «Вегас» без особых проблем с помощью Янмарка забросил пятую шайбу и прошел в следующий раунд. И даже замена голкипера на шестого полевого игрока за 5 минут до окончания встречи не помогла «Уайлд» возродить интригу в матче: все тот же Янмарк поразил пустые ворота и оформил
«Миннесота» провела один из лучших сезонов в истории клуба, а появление в команде Кирилла Капризова практически гарантировало «дикарям» светлое будущее, для которого необходимы такие поражения, какое нанес им «Вегас». Что касается самого уроженца Кузедеево, то он провел выдающийся дебютный сезон в лучшей лиге мира, сумев сходу вывести целую франшизу на совершенно новый уровень во всех аспектах. Пока же «дикарей» не выбивают, а вышибают из розыгрыша Кубка Стэнли! Воспринять это стоит в качестве полезного опыта.
Максим Самарцев