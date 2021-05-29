Капризова вышибли из плей-офф! Гол и историческое достижение русской звезды не остановили «Вегас»

Излишне говорить о том, что седьмые матчи — лучшее, что есть в хоккее. Это уже давно является общеизвестным фактом. Но мало кто мог предположить, что первой серией, дожившей до решающего матча в текущем плей-офф лучшей лиги мира, станет противостояние «Вегаса» и «Миннесоты». После трех побед кряду, которые одержали парни Питера Дебура, представить это было практически невозможно. «Уайлд» взяли пятый матч серии, но, учитывая то превосходство, которое «рыцари» имели в большинстве встреч, казалось, что «Уайлд» лишь отсрочили неизбежное. Однако банде Капризова удалось взять и шестой матч, закрутив интригу в этой серии до максимума.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0c92ee737466769d3dc5" data-vnd="0c92ee737466769d3dc5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0c92ee737466769d3dc5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Конечно, в плей-офф игра поменялась. Серия против “Вегаса” получается хорошей, очень агрессивной. Не припомню, чтобы в этом плане у меня когда-то было что-то подобное в России», — сказал лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Разумеется, с таким уровнем сопротивления олимпийский чемпион еще не сталкивался. Но даже в столь непривычных условиях Кириллу удается демонстрировать свой уровень, и встреча в ночь с пятницы на субботу по московскому времени не стала исключением.

«Вегас» начал матч очень активно и одна за одной проводил позиционные атаки, изматывая оборону «Миннесоты». Эпизодически гости отвечали короткими контратаками, но основательно завладеть шайбой им никак не удавалось. Поэтому вовсе не удивительно, что именно «Голден Найтс» открыли счет в матче: Янмарк воспользовался тем, что Коул потерял клюшку и выскочил на рандеву с Тальбо, роскошным образом оставив кипера «дикарей» не у дел — 1:0.

Официальный сайт НХЛ

Хозяева выдали обескураживающее начало: парни Дебура демонстрировали космические скорости и запредельную агрессию, проведя, пожалуй, один из самых мощных отрезков в этой серии. Вследствие этого «Миннесота» имела хронические проблемы с началом атак: гости не могли преодолеть среднюю зону из-за непроходимой стены, которую построил «Вегас». Но со временем «Уайлд» удалось ее сломать, большим подспорьем в этом деле Капризову и компании послужило большинство в середине периода, благодаря которому парни в бело-зеленой форме вернулись в игру.

И за несколько минут до конца стартового отрезка встречи «Миннесоте» удалось сравнять счет. Паризе шикарно сыграл на пятаке и забросил издевательский гол, нанеся полубросок стоя спиной к воротам и заставив капитулировать одного из лучших киперов лиги.

Официальный сайт НХЛ

Второй период имел схожий сценарий: вновь активное начало от «Голден Найтс» и быстрая заброшенная шайба в исполнении парней Питера Дебура. На этот раз отличился Николас Хаг, который после выигранного вбрасывания зарядил от синей линии и поставил Тальбо в тупик.

Официальный сайт НХЛ

Но тут свое слово сказала главная звезда «Миннесоты». Кирилл Капризов до этого момента по большей части был вынужден обороняться и проводил много времени в своей зоне, но благодаря невынужденному удалению Ривза за фол против Сутера у Кирилла появилась возможность наказать соперника за грязную игру. И на это у олимпийского чемпиона ушло всего 13 секунд: Цуккарелло отпасовал Капризу на пятак, и тот в касание бросил в ближний угол — 2:2. С помощью этой шайбы наш соотечественник установил очередное уникальное достижение: Кирилл стал первым новичком в истории клуба, которому удалось набрать очки в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

Пропущенная шайба нисколько не смутила «Вегас». Уже через 3 минуты хозяева вновь вышли вперед: Пачиоретти упустили на пятаке, и тот после изящного паса Чандлера Стивенсона пробил Тальбо.

Официальный сайт НХЛ

А Зак Уайтклауд мощным выстрелом в дальнюю девятку впервые в этой встрече увеличил преимущество своей команды до двух шайб.

Официальный сайт НХЛ

В третьем периоде «Миннесоте» нужно было показать свой лучший хоккей, чтобы спасти этот матч и отсрочить вылет из розыгрыша Кубка Стэнли. Но у парней Дина Эвасона не нашлось внутренних резервов для сверхусилия, поэтому «Вегас» без особых проблем с помощью Янмарка забросил пятую шайбу и прошел в следующий раунд. И даже замена голкипера на шестого полевого игрока за 5 минут до окончания встречи не помогла «Уайлд» возродить интригу в матче: все тот же Янмарк поразил пустые ворота и оформил хет-трик.

«Миннесота» провела один из лучших сезонов в истории клуба, а появление в команде Кирилла Капризова практически гарантировало «дикарям» светлое будущее, для которого необходимы такие поражения, какое нанес им «Вегас». Что касается самого уроженца Кузедеево, то он провел выдающийся дебютный сезон в лучшей лиге мира, сумев сходу вывести целую франшизу на совершенно новый уровень во всех аспектах. Пока же «дикарей» не выбивают, а вышибают из розыгрыша Кубка Стэнли! Воспринять это стоит в качестве полезного опыта.