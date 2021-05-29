20-летний казахстанский форвард поднялся в рейтинге драфта НХЛ

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги опубликовало финальный рейтинг драфта 2021 года. Казахстанский нападающий Андрей Буяльский, в минувшем сезоне выступавший за «Дубьюк Файтинг Сэйнтс», расположился на 106-м месте в списке североамериканских полевых игроков, сообщает «Шайба.kz».

В регулярном чемпионате USHL 20-летний воспитанник Караганды сыграл 36 матчей и записал в актив 32 (15+17) очка. Нынешний сезон хоккеист начинал в «Алматы». Ранее также играл в системе «Сарыарки».