The Athletic: «Миннесота» предложила Капризову контракт на 8 лет

Его зарплата превысит 8 миллионов долларов за сезон. Однако агент 24-летнего россиянина, Пол Теофанос, считает, что его клиенту стоит заключить краткосрочное соглашение.

В июле 2020 года Капризов заключил контракт с «Миннесотой». Договор был подписан на два года.