Подколзин подписал трехлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс»
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский нападающий Василий Подколзин подписал контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс», сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский нападающий Василий Подколзин подписал контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс», сообщается на сайте клуба НХЛ.
Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на три года.
«Василий — хоккеист, который ведет агрессивную игру, — сказал генеральный менеджер “Кэнакс” Джим Беннинг. — Он эффективно использует свои габариты и навыки, чтобы добраться до ворот и атаковать. Мы очень рады подписать с ним контракт и с нетерпением ждем возможности включить его в наш молодой состав».
Подколзин дебютировал в КХЛ в составе петербургского СКА в ноябре 2018 года. Подколзин был выбран «Ванкувером» под общим 10-м номером в первом раунде драфта-2019.