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20:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Подколзин подписал трехлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский нападающий Василий Подколзин подписал контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс», сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на три года.

«Василий — хоккеист, который ведет агрессивную игру, — сказал генеральный менеджер “Кэнакс” Джим Беннинг. — Он эффективно использует свои габариты и навыки, чтобы добраться до ворот и атаковать. Мы очень рады подписать с ним контракт и с нетерпением ждем возможности включить его в наш молодой состав».

Подколзин дебютировал в КХЛ в составе петербургского СКА в ноябре 2018 года. Подколзин был выбран «Ванкувером» под общим 10-м номером в первом раунде драфта-2019.

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