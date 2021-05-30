Подколзин подписал трехлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс»

«Василий — хоккеист, который ведет агрессивную игру, — сказал генеральный менеджер “Кэнакс” Джим Беннинг. — Он эффективно использует свои габариты и навыки, чтобы добраться до ворот и атаковать. Мы очень рады подписать с ним контракт и с нетерпением ждем возможности включить его в наш молодой состав».