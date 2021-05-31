«Колорадо» разгромил «Вегас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Ничушкин сделал передачу

В составе победителей отличились Микко Рантанен (5-я минута), Габриэль Ландескуг (11, 36), Брэндон Саад (22), Натан Маккиннон (25, 38) и Кейл Макар (56). У гостей шайба на счету Вильяма Карлссона (35).

«Колорадо» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет на площадке «Колорадо» 3 июня.