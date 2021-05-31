«Колорадо» разгромил «Вегас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Ничушкин сделал передачу
ТАСС, 31 мая. «Колорадо» дома разгромил «Вегас» со счетом 7:1 в первом матче серии второго раунда
ТАСС, 31 мая. «Колорадо» дома разгромил «Вегас» со счетом 7:1 в первом матче серии второго раунда
В составе победителей отличились Микко Рантанен (5-я минута), Габриэль Ландескуг (11, 36), Брэндон Саад (22), Натан Маккиннон (25, 38) и Кейл Макар (56). У гостей шайба на счету Вильяма Карлссона (35).
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей и набрал третье очко (1 шайба + 2 передачи) в пяти матчах
«Колорадо» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет на площадке «Колорадо» 3 июня.
«Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, «Вегас» расположился на второй строчке в дивизионе. В первом раунде «Колорадо» победил в серии с «Сент-Луисом» (4−0), «Вегас» одолел «Миннесоту» (4−3). В текущем сезоне