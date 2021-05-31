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09:12 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» разгромил «Вегас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Ничушкин сделал передачу

ТАСС, 31 мая. «Колорадо» дома разгромил «Вегас» со счетом 7:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей отличились Микко Рантанен (5-я минута), Габриэль Ландескуг (11, 36), Брэндон Саад (22), Натан Маккиннон (25, 38) и Кейл Макар (56). У гостей шайба на счету Вильяма Карлссона (35).

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей и набрал третье очко (1 шайба + 2 передачи) в пяти матчах плей-офф.

«Колорадо» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет на площадке «Колорадо» 3 июня.

«Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, «Вегас» расположился на второй строчке в дивизионе. В первом раунде «Колорадо» победил в серии с «Сент-Луисом» (4−0), «Вегас» одолел «Миннесоту» (4−3). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Колорадо Эвеланш
7:1
2:0, 4:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
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