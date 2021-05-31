«Тампа Бэй» победила «Каролину», Василевский стал первой звездой матча

Встреча, прошедшая в воскресенье в Роли, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу «Тампы». У победителей шайбы забросили Брэйден Поинт (29-я минута) и Барклай Гудроу (53). В составе проигравших отличился Джейк Бин (42). Российские форварды Никита Кучеров («Лайтнинг») и Андрей Свечников («Харрикейнз») отметились результативными передачами.