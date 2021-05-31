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09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа Бэй» победила «Каролину», Василевский стал первой звездой матча

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Каролина Харрикейнз» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в воскресенье в Роли, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу «Тампы». У победителей шайбы забросили Брэйден Поинт (29-я минута) и Барклай Гудроу (53). В составе проигравших отличился Джейк Бин (42). Российские форварды Никита Кучеров («Лайтнинг») и Андрей Свечников («Харрикейнз») отметились результативными передачами.

Голкипер «Тампа Бэй» россиянин Андрей Василевский отразил 37 из 38 бросков и был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Лайтнинг». Вторая игра пройдет во вторник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Каролина Харрикейнз
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
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