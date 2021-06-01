«Монреаль» обыграл «Торонто» и впервые за шесть лет вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

В составе «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (24-я минута), Кори Перри (36) и Тайлер Тоффоли (58, в пустые ворота). У «Торонто» отличился Вильям Нюландер (59), российский нападающий команды Илья Михеев не отметился результативными действиями.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/15Lk5FsFct0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Монреаль» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. После четырех матчей команда уступала со счетом 1−3. Во втором раунде «Монреаль» встретится с «Виннипегом».

По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, «Торонто» стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Спор мэров

«Монреаль» и «Торонто» встретились в плей-офф НХЛ впервые за 42 года. Последний раз команды играли друг против друга в Кубке Стэнли в сезоне-1978/79. Тогда во втором раунде «Монреаль» выиграл серию со счетом 4−0 и впоследствии стал обладателем трофея.

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19 мая мэры Монреаля и Торонто Джон Тори и Валери Плант заключили пари на победу одноименных клубов в серии. Проигравший передаст 1 000 канадских долларов (830 долларов США) в благотворительные фонды Монреаля или Торонто, а также направит в мэрию победителей лучшее местное пиво и закуски. Кроме того, проигравшая сторона вывесит над зданием городской администрации флаг команды-победителя.