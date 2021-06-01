«Монреаль» обыграл «Торонто» и впервые за шесть лет вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
ТАСС, 1 июня. «Монреаль» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Торонто» в заключительном, седьмом матче серии первого раунда
ТАСС, 1 июня. «Монреаль» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Торонто» в заключительном, седьмом матче серии первого раунда
В составе «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (24-я минута), Кори Перри (36) и Тайлер Тоффоли (58, в пустые ворота). У «Торонто» отличился Вильям Нюландер (59), российский нападающий команды Илья Михеев не отметился результативными действиями.
«Монреаль» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. После четырех матчей команда уступала со счетом 1−3. Во втором раунде «Монреаль» встретится с «Виннипегом».
По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, «Торонто» стал первым. В текущем сезоне
«Монреаль» и «Торонто» встретились в
19 мая мэры Монреаля и Торонто Джон Тори и Валери Плант заключили пари на победу одноименных клубов в серии. Проигравший передаст 1 000 канадских долларов (830 долларов США) в благотворительные фонды Монреаля или Торонто, а также направит в мэрию победителей лучшее местное пиво и закуски. Кроме того, проигравшая сторона вывесит над зданием городской администрации флаг
«Торонто» последний раз играл во втором раунде