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08:59 (мск), источник: ТАСС

«Монреаль» обыграл «Торонто» и впервые за шесть лет вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

ТАСС, 1 июня. «Монреаль» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Торонто» в заключительном, седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (24-я минута), Кори Перри (36) и Тайлер Тоффоли (58, в пустые ворота). У «Торонто» отличился Вильям Нюландер (59), российский нападающий команды Илья Михеев не отметился результативными действиями.

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«Монреаль» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. После четырех матчей команда уступала со счетом 1−3. Во втором раунде «Монреаль» встретится с «Виннипегом».

По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, «Торонто» стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Спор мэров

«Монреаль» и «Торонто» встретились в плей-офф НХЛ впервые за 42 года. Последний раз команды играли друг против друга в Кубке Стэнли в сезоне-1978/79. Тогда во втором раунде «Монреаль» выиграл серию со счетом 4−0 и впоследствии стал обладателем трофея.

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19 мая мэры Монреаля и Торонто Джон Тори и Валери Плант заключили пари на победу одноименных клубов в серии. Проигравший передаст 1 000 канадских долларов (830 долларов США) в благотворительные фонды Монреаля или Торонто, а также направит в мэрию победителей лучшее местное пиво и закуски. Кроме того, проигравшая сторона вывесит над зданием городской администрации флаг команды-победителя.

«Торонто» последний раз играл во втором раунде плей-офф НХЛ в сезоне-2003/04, тогда канадская команда победила «Оттаву» (4−3 в серии), но затем уступила «Филадельфии» (2−4). «Монреаль» вышел во второй раунд плей-офф впервые за шесть лет. В сезоне-2014/15 команда обыграла «Оттаву» (4−2), но уступила «Тампе» (2−4). «Монреаль» является самой титулованной командой Кубка Стэнли (24 победы), «Торонто» выигрывал трофей 13 раз.

Торонто Мэйпл Ливз
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Монреаль Канадиенс
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