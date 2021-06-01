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09:35 (мск), источник: Sport24

Великолепный матч русского вратаря в Америке. Варламов совершил 39 спасений и остановил грозный «Бостон»

Варли давно не играл, но не растерял форму.

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Источник: AP 2021

Утром в день второго матча серии между «Бостоном» и «Айлендерс» у «Островитян» была опциональная раскатка по желанию. По традиции, в ней принимали участие вратари: Илья Сорокин занимался в одних воротах — на правах первого номера, а Семен Варламов и Кори Шнайдер по очереди делили противоположные. Но, согласно энхаэловским законам, первым со льда уходит тот вратарь, который будет играть с первых минут в предстоящем матче, и этим голкипером неожиданно стал Семен Варламов.

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«Мы знаем, что Барри Тротц выберет русского вратаря. Это же сузило круг вопросов, правда?», — пошутил наставник «Брюинз» Брюс Кэссиди, когда его спросили про то, к какому из голкиперов его команда готовится. Поражение со счетом 2:5 в первом матче заставило Тротца сделать ротацию на последнем рубеже, и получилось это очень удачно.

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Варламов отразил 39 бросков из 42 и выиграл дуэль у своего визави Туукки Раска, который стал первым голкипером в истории «Бостона», сыгравший 100 матчей в плей-офф. «Островитяне» неудачно провели первый период, дав соперникам 15 раз бросить по своим воротам, и один из этих бросков, принадлежавший клюшке Чарли Койла, открыл счет. Варламова в этом эпизоде винить было трудно — слишком уж неудачно сыграла оборона, позволившая форварду «Брюинз» пройти к воротам, словно нож сквозь масло. По иронии судьбы, это был первый бросок в створ, нанесенный командами в этом матче.

Все перевернулось во втором отрезке, когда за интервал в 11 минут «Островитяне» трижды поразили ворота финского рекордсмена Раска. Джош Бэйли и Жан-Габриэль Пажо реализовали большинство, а Кайл Палмиери, пришедшийся в «Айлендерс» явно ко двору после обмена из «Нью-Джерси», удачно поработал на пятачке и забил «с мясом».

В третьем периоде «Мишки», ценой значительных усилий, смогли отыграться и перевести встречу в овертайм, но там с «Бостоном» случился «сплошной Сизикас». Форвард с забавной для русского уха фамилией, подкараулил неудачный пас Джереми Лозона, и стартовал в отрыв со своей синей линии. Чистый выход один на один завершился уверенным броском, который принес «Айлендерс» победу и лишил соперника преимущества своего льда.

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«У них хорошая команда. Мы знали, что соперник прибавит и просто так его не обыграть. У нас были плохие отскоки, рикошеты, но это хоккей», — философски заметил Чарли Койл.

Теперь «Островитяне» вернутся на третью игру в свой старенький «Нассау Колизеум», где их будут ждать 12 тысяч преданных фанатов.

«Главное — играть нестандартно. Этот соперник прошел “Вашингтон”, поэтому нам нужно быть внимательными и играть всеми четырьмя звеньями», — заключил Тротц.

Максим Замятин

Бостон Брюинз
3:4ОТ
1:0, 0:3, 2:0
Нью-Йорк Айлендерс
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