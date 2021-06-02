Капризов ответил на вопрос о новом контракте с «Миннесотой»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что не стремился выиграть «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) по итогам сезона.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что не стремился выиграть «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку) по итогам сезона.
«Конечно, это скрасило бы столь сложный сезон. Мы вылетели в первом раунде
Новый контракт? Не хочу предсказывать будущее. Летом у меня будет время спокойно сесть и все обдумать. И я уверен, что мы придем к соглашению", — приводит слова Капризова сайт «Дикарей».
В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 55 матчей за «Миннесоту», забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи.
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