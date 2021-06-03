«Баффало» будет выбирать первым на драфте НХЛ 2021 года

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» набрал 37 очков в 56 матчах и стал худшей командой лиги. Клуб имел наибольшие шансы (16,6%) на победу в лотерее драфта.

Вторым на предстоящем драфте будет выбирать «Сиэтл», который 30 апреля был официально принят в состав НХЛ. Клуб представили летом прошлого года. Планировалось, что он будет выступать уже в сезоне-2020/21, но к этому сроку могла быть не готова арена. Команда будет сформирована в результате драфта расширения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Обладателем третьего пика драфта стал «Анахайм», далее расположились «Нью-Джерси» (4), «Коламбус» (5), «Детройт» (6), «Сан-Хосе» (7), «Лос-Анджелес» (8), «Ванкувер» (9), «Оттава» (10), «Чикаго» (11), «Калгари» (12), «Филадельфия» (13), «Даллас» (14), «Нью-Йорк Рейнджерс» (15). «Аризона» не будет выбирать игроков в первом раунде, клуб наказали за нарушение правил при проведении тестирования игроков во время сезона-2019/20. Оставшиеся места будут определены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Первый раунд драфта НХЛ 2021 года должен пройти 23 июля, со второго по седьмой — 24-го.

Фавориты драфта

Согласно рейтингу Центрального скаутского бюро, главным фаворитом предстоящего драфта является 18-летний канадский защитник Оуэн Пауэр, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Мичигана. Он также сыграл в семи матчах сборной Канады на проходящем в Риге чемпионате мира и отметился тремя голевыми передачами. 3 июня канадцы в четвертьфинале турнира встретятся со сборной России.

Конкуренцию Пауэру могут составить победитель юниорского чемпионата мира 2021 года в составе сборной Канады нападающий Мэйсон Мактавиш и Кент Джонсон, также выступающий за университет Мичигана.