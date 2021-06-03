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18:34 (мск), источник: ТАСС

Капризов номинирован на приз лучшему новичку сезона НХЛ

ТАСС, 3 июня. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов вошел в тройку номинантов на приз лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Колдер Трофи». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2021

Также на приз претендуют вратарь «Каролины» Алекс Неделькович и форвард «Далласа» Джейсон Робертсон.

24-летний Капризов проводит первый сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он забил больше всего голов среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). Также он стал лидером по шайбам в большинстве (8) и по количеству бросков (157).

Команда
Миннесота Уайлд

Среди новичков он занял третье место по общему показателю полезности (+10). Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по количеству шайб, передач и очков среди новичков. Всего в регулярном первенстве он провел 55 матчей, в плей-офф в его активе семь матчей и три очка (2 шайбы + 1 передача). «Миннесота» заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, в плей-офф клуб в серии первого раунда проиграл «Вегасу» со счетом 3−4.

«Колдер Трофи» вручается с сезона-1932/33, российские хоккеисты становились обладателями награды шесть раз. В 1990 году в 31-летнем возрасте приз получил Сергей Макаров, после чего НХЛ снизила ценз для обладателей трофея до 26 лет. Также лауреатами «Колдер Трофи» были Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2005), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).

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