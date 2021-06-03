Капризов номинирован на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Также на приз претендуют вратарь «Каролины» Алекс Неделькович и форвард «Далласа» Джейсон Робертсон.

24-летний Капризов проводит первый сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он забил больше всего голов среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). Также он стал лидером по шайбам в большинстве (8) и по количеству бросков (157).

Команда Миннесота Уайлд

Среди новичков он занял третье место по общему показателю полезности (+10). Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по количеству шайб, передач и очков среди новичков. Всего в регулярном первенстве он провел 55 матчей, в плей-офф в его активе семь матчей и три очка (2 шайбы + 1 передача). «Миннесота» заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, в плей-офф клуб в серии первого раунда проиграл «Вегасу» со счетом 3−4.