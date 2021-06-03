Капризов номинирован на приз лучшему новичку сезона НХЛ
ТАСС, 3 июня. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов вошел в тройку номинантов на приз лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Колдер Трофи». Об этом сообщает
ТАСС, 3 июня. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов вошел в тройку номинантов на приз лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Колдер Трофи». Об этом сообщает
Также на приз претендуют вратарь «Каролины» Алекс Неделькович и форвард «Далласа» Джейсон Робертсон.
24-летний Капризов проводит первый сезон в НХЛ, по итогам регулярного чемпионата он забил больше всего голов среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов по количеству очков (51). Также он стал лидером по шайбам в большинстве (8) и по количеству бросков (157).
Среди новичков он занял третье место по общему показателю полезности (+10). Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по количеству шайб, передач и очков среди новичков. Всего в регулярном первенстве он провел 55 матчей, в
«Колдер Трофи» вручается с сезона-1932/33, российские хоккеисты становились обладателями награды шесть раз. В 1990 году в 31-летнем возрасте приз получил Сергей Макаров, после чего НХЛ снизила ценз для обладателей трофея до 26 лет. Также лауреатами «Колдер Трофи» были Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2005), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).