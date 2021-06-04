Драма русского вратаря в Америке. Варламов без устали спасал команду, но пустил почти с нулевого угла в овертайме
Маршанд забросил одну из самых красивых шайб этого
Маршанд забросил одну из самых красивых шайб этого
Вратарская линия «Айлендерс» — одна из сильнейших во всей НХЛ. Можете ли вы назвать хоть еще одну команду в лучшей лиги мира, которая не только безболезненно может поменять стартового голкипера, но еще и приобрести от этого определенные дивиденды?
«Решение было простым. У нас два отличных вратаря. Варламов — ветеран, он не боится таких моментов. В течение всего года он был нашей скалой. Все дело было в его предыдущих матчах против “Бостона”. В регулярке он сыграл против них 5−1, пропуская в среднем, как мне кажется, меньше двух шайб за игру», — говорил главный тренер «Айлендерс».
И коуч не прогадал: второй матч серии с Варламовым в воротах «Айлендерс» взяли, поэтому встречу в ночь с четверга на пятницу по московскому времени также начинал Семен. Однако Варламов не сумел привести свою команду ко второй победе подряд. «Бостон» открыл счет уже на пятой минуте матча: защита хозяев оставила Крэйга Смита на пятаке в гордом одиночестве и дала ему время на то, чтобы подтготовить шикарный бросок под планку, с которым наш голкипер справиться не сумел.
В следующие 50 минут болельщики голов не увидели, а Варли трудился в поте лица и отразил за это время 37 бросков по своим воротам, раз за разом оставляя свою команду в игре. Уверенность русского вратаря передалась полевым игрокам, которые под занавес третьего периода
Но, как ни крути, а «Бостон» в этом матче был ближе к победе. Это доказал Брэд Маршан, забросивший невообразимую по красоте и исполнению шайбу: чуть не доезжая до лицевой линии, лидер «Бостона» бросил из угла в сторону ворот Варламова на удачу, и попал! Шайба угодила точно в дальнюю девятку и однозначно может претендовать на самый красивый гол этого
В этом эпизоде, разумеется, есть и вина Варламова. Но по большому счету, это просто неудачное стечение обстоятельств: то, что шайба полетит по такой траектории и окажется в сетке, не мог представить ни наш кипер, ни сам Маршан.