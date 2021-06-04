Драма русского вратаря в Америке. Варламов без устали спасал команду, но пустил почти с нулевого угла в овертайме

Вратарская линия «Айлендерс» — одна из сильнейших во всей НХЛ. Можете ли вы назвать хоть еще одну команду в лучшей лиги мира, которая не только безболезненно может поменять стартового голкипера, но еще и приобрести от этого определенные дивиденды? То-то же. Принято считать, что в плей-офф нужно делать ставку на одного вратаря и идти с ним до самого конца. Но команда Барри Тротца развеивает это устоявшееся хоккейное правило: после первого матча серии, в котором «мишки» отправили в ворота Ильи Сорокина целых 5 шайб, тренерский штаб принял решение начать следующую встречу с Семеном Варламовым. Тротца даже не смутил тот факт, что Варли в серии против «Питтсбурга» не одержал ни одной победы: «островитяне» прошли во второй раунд только благодаря вдохновенной игре бывшего кипера ЦСКА, одержавшего 4 победы подряд.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Решение было простым. У нас два отличных вратаря. Варламов — ветеран, он не боится таких моментов. В течение всего года он был нашей скалой. Все дело было в его предыдущих матчах против “Бостона”. В регулярке он сыграл против них 5−1, пропуская в среднем, как мне кажется, меньше двух шайб за игру», — говорил главный тренер «Айлендерс».

И коуч не прогадал: второй матч серии с Варламовым в воротах «Айлендерс» взяли, поэтому встречу в ночь с четверга на пятницу по московскому времени также начинал Семен. Однако Варламов не сумел привести свою команду ко второй победе подряд. «Бостон» открыл счет уже на пятой минуте матча: защита хозяев оставила Крэйга Смита на пятаке в гордом одиночестве и дала ему время на то, чтобы подтготовить шикарный бросок под планку, с которым наш голкипер справиться не сумел.

Официальный сайт НХЛ

В следующие 50 минут болельщики голов не увидели, а Варли трудился в поте лица и отразил за это время 37 бросков по своим воротам, раз за разом оставляя свою команду в игре. Уверенность русского вратаря передалась полевым игрокам, которые под занавес третьего периода все-таки сумели пробить Тууку Раска: Барзал шикарно сыграл на добивании, буквально закопав шайбу в ворота и сравнял счет, тем самым переведя игру в овертайм.

Официальный сайт НХЛ

Но, как ни крути, а «Бостон» в этом матче был ближе к победе. Это доказал Брэд Маршан, забросивший невообразимую по красоте и исполнению шайбу: чуть не доезжая до лицевой линии, лидер «Бостона» бросил из угла в сторону ворот Варламова на удачу, и попал! Шайба угодила точно в дальнюю девятку и однозначно может претендовать на самый красивый гол этого плей-офф.

В этом эпизоде, разумеется, есть и вина Варламова. Но по большому счету, это просто неудачное стечение обстоятельств: то, что шайба полетит по такой траектории и окажется в сетке, не мог представить ни наш кипер, ни сам Маршан.