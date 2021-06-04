Черный день русской звезды НХЛ. Кучеров подставил «Тампу», удалившись в овертайме за фол у чужих ворот

В первом раунде плей-офф «Тампа» забивала в среднем по 4 гола за матч, противостояв трем голкиперам «Флориды». Чтобы спровоцировать смену вратаря у «Каролины», подобного голевого натиска не потребовалось: неопытный Алекс Неделькович, пропустив по две шайбы в каждом из двух первых матчей, уступил место в воротах чешскому голкиперу Петру Мразеку.

«Мразек уже достаточно давно был готов играть. Мы дадим ему шанс, и не потому, что Неделькович играл плохо. Нед был великолепен, это совсем не проблема для нас. Но нужно быть как можно более свежими и добиться победы, поэтому необходимы перемены. Для Недельковича это будет передышка, потому что у него было много работы», — сказал перед игрой главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

На свои перестановки тренер «Харрикейнз» получил интересный ответ из прессы. Обозреватель Tampa Bay Times Фрэнк Пастор отреагировал на замену голкипера у соперников следующим образом: «Василевский выиграл шесть из восьми стартов в нынешнем плей-офф. Только один вратарь может быть лучшим в мире, и он играет за “Тампу”». Однако на деле вышло так, что появление Мразека действительно сработало на «Каролину»: чех отразил 35 бросков из 37 и переиграл Василевского во вратарской удуэли.

«Ураганы» не смогли выставить на игру нападающего Винсента Трочека, который в предыдущем матче столкнулся с одноклубником Уорреном Фогеле и травмировал колено, но потеря прошла для гостей достаточно незаметно. Весь первый период хоккеисты «Харрикейнз» пытались найти варианты подбора ключей к обороне «Молний» и Василевскому, и ближе к концу двадцатиминутки остались в меньшинстве. Никита Кучеров на открытом льду ударил Бретта Пеше, и если бы россиянин знал дальнейшее развитие событий, то наверняка предпочел бы действовать еще жестче.

В большинстве «Каролина» забить не смогла, но после перерыва этот самый Пеше пробил Василевского мощным щелчком, получив удобную скидку от Андрея Свечникова.

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Еще через пару минут оборона «Тампы» сплоховала, не уследив за Себастьяном Ахо, которого партнеры в два паса вывели на свидание с Василевским. Почему-то последним игроком «Лайтнинг», кто пытался отобрать шайбу у соперника, был Никита Кучеров, но помешать финну увеличить преимущество он не сумел.

А вот отдать две голевые передачи в большинстве, которые помогли «Тампе» сравнять счет, Кучеров смог, и перед уходом на второй перерыв хозяева восстановили ничейный счет на табло. По идее, такой сюжет с упущенным преимуществом в два гола должен был сломить «Каролину» и дать психологическое преимущество южанам, но этого не случилось.

И снова в центре внимания оказался Никита Кучеров. На пятой минуте овертайма он получил удаление за задержку клюшки соперника, неудачно сыграв против Мартина Нечаса. Полученное «Каролиной» большинство оказалось решающим моментом: выстрел Ахо с разворота подправил Джордан Стаал, и этот победный гол помог «Ураганам» сократить отставание в серии.

У наставника «Тампы» Джона Купера наверняка был соблазн покритиковать арбитров за спорные решения, но тренер не стал пенять на судейство.

«Должен ли в плей-офф быть другим порог удалений? Конечно, плей-офф — это совсем другое дело, но его не следует менять, потому что встреча перешла в овертайм. Удаление — это и есть удаление. Плей-офф — это чертовы американские горки. Я доволен тем, как мы играли, за исключением того факта, что соперник забил на гол больше», — сказал Купер, но далеко не все так благосклонно отнеслись и к решениям судей, и к игре Кучерова.

«У Никиты, без сомнения, были прекрасные моменты в нынешнем плей-офф. Но удаление в зоне атаки, в 50 метрах от своих ворот — это слишком дорогая вещь. Нравится ли вам решение судьи, или нет — это тяжелое поражение, если учесть, как хорошо “Тампа” сыграла большую часть матча», — констатировал обозреватель The Athletic Джо Смит.