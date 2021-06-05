Хоккеист «Питтсбурга» Малкин успешно перенес операцию на колене
ТАСС, 5 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин успешно перенес операцию на правом колене. Об этом сообщает
ТАСС, 5 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин успешно перенес операцию на правом колене. Об этом сообщает
Нападающий пропустит тренировочные сборы команды в сентябре.
Малкин получил травму 17 марта в домашнем матче регулярного чемпионата против «Бостона» (1:2). Россиянин столкнулся с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру. Малкин вернулся на лед 21 мая в третьем матче серии первого раунда
Малкину 34 года, в 2004 году он был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014). В составе «Металлурга» Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.