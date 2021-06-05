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08:10 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин успешно перенес операцию на колене

ТАСС, 5 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин успешно перенес операцию на правом колене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2021

Нападающий пропустит тренировочные сборы команды в сентябре.

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Питтсбург Пингвинз

Малкин получил травму 17 марта в домашнем матче регулярного чемпионата против «Бостона» (1:2). Россиянин столкнулся с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру. Малкин вернулся на лед 21 мая в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4). «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в серии до четырех побед со счетом 2−4, россиянин за четыре игры набрал пять очков (один гол + четыре передачи).

Малкину 34 года, в 2004 году он был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014). В составе «Металлурга» Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.

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