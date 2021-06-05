Хоккеист «Питтсбурга» Малкин успешно перенес операцию на колене

Малкин получил травму 17 марта в домашнем матче регулярного чемпионата против «Бостона» (1:2). Россиянин столкнулся с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру. Малкин вернулся на лед 21 мая в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4). «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в серии до четырех побед со счетом 2−4, россиянин за четыре игры набрал пять очков (один гол + четыре передачи).